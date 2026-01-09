Η διαδικασία παράδοσης και καταχώρισης των βαθμολογιών των μαθητών στα δύο τετράμηνα κάθε σχολικού έτους, δύναται να προκαλέσει ανεπιθύμητες καταστάσεις, καθώς έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώθηκαν λάθη. Αυτές τις περιπτώσεις έχει διαπιστώσει το υπουργείο Παιδείας, το οποίο απευθύνεται εκ νέου στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης δίνοντας οδηγίες για ορθό χειρισμό της όλης διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο γίνεται αναφορά σε πιθανότητα ακούσιου λάθους κατά την παράδοση των βαθμολογιών μαθητών, «με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανεπιθύμητες καταστάσεις, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους καθηγητές ή ο γονιός/κηδεμόνας υποβάλλει γραπτό παράπονο που αφορά την αξιολόγηση του μαθητή από καθηγητή».

Πηγή ανέφερε στον «Φ» ότι είναι πιθανόν να γίνει κάποιο λάθος στη μεταφορά των βαθμολογιών από το βαθμολόγιο των εκπαιδευτικών στο σύστημα και οι βαθμοί να μην είναι οι ίδιοι, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο τις δίκαιες αξιολογήσεις μαθητών αλλά και τις βραβεύσεις και τα αριστεία στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, στην περίπτωση που έχει γίνει λανθασμένη μεταφορά της βαθμολογίας από το βαθμολόγιο του εκπαιδευτικού στον κατάλογο που παραδίδεται στη Γραμματεία ή έχει γίνει λανθασμένη καταχώριση της βαθμολογίας, ο καθηγητής θα πρέπει να καταθέσει γραπτή τεκμηρίωση στον διευθυντή του σχολείου, με την οποία να δικαιολογεί πέραν πάσης αμφιβολίας την ορθή βαθμολογία.

Στη συνέχεια θα υποβάλλεται από τον διευθυντή στο γραφείο Γενικού Επιθεωρητή μαζί με τη σχετική γραπτή τεκμηρίωση του καθηγητή για διερεύνηση. Η τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει αντίγραφα από τα διαγωνίσματα, το βαθμολόγιο του καθηγητή ή άλλα στοιχεία που θα στοιχειοθετούν ότι επρόκειτο περί αβλεψίας ή λάθους. Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να υπογράφονται, να σαρώνονται και να αποστέλλονται σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δίνεται στα σχολεια.

Αναφορικά με την περίπτωση που γονιός/κηδεμόνας υποβάλει αίτημα παραπόνου το οποίο αφορά στην αξιολόγηση μαθητή από καθηγητή για διαφοροποίηση της βαθμολογίας τετράμηνου, αυτό υποβάλλεται στη διεύθυνση του σχολείου και ο διευθυντής ως ο έχων τη γενική ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου διαχειρίζεται το θέμα με τον διδάσκοντα, τον συντονιστή βοηθό διευθυντή και τον οικείο επιθεωρητή της ειδικότητας και λαμβάνεται απόφαση, η οποία θεωρείται τελεσίδικη. Η διεύθυνση του σχολείου ενημερώνει γραπτώς τον γονιό/κηδεμόνα για την απόφαση.

Στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση βαθμολογίας, η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να ενημερώνει το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή με επιστολή, η οποία θα πρέπει να σταλεί στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για να δώσει έγκριση ώστε να γίνει η αλλαγή στο ΑΒΑΚΙΟ.

Στις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας διευκρινίζεται ότι οι πιο πάνω διαφοροποιήσεις για βαθμούς τετραμήνου θα πρέπει να γίνονται όχι αργότερα από μία εβδομάδα (πέντε εργάσιμες ημέρες) από την ανακοίνωση της βαθμολογίας των τετραμήνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μερικές μέρες ολοκληρώνεται το πρώτο τετράμηνο και οι μαθητές θα λάβουν τα ενδεικτικά με τους βαθμούς τους.