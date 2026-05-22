Το υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο προώθησης συγκεκριμένων ενεργειών για ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων όσον αφορά στην πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση της σχολικής βίας και παραβατικότητας, έχει προχωρήσει στη δημιουργία δύο σύντομων βίντεο.

Το ένα βίντεο ενημερώνει για τις βασικές πρόνοιες του ισχύοντος νόμου του 2020 και το δεύτερο, για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι σχολικές μονάδες για σύσταση της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας και τον καταρτισμό συναφούς Σχεδίου Δράσης. Τα σχολεία ενημερώθηκαν για την ανάρτηση των συγκεκριμένων βίντεο σε πλατφόρμα και καλούνται όπως τα προβάλουν στο πλαίσιο συνεδρίας του Διδασκαλικού και Καθηγητικού Συλλόγου για ενημέρωση των εκπαιδευτικών, καθώς και για την αξιοποίησή τους.

