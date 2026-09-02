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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον βρετανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ως απάντηση στη στρατιωτική υποστήριξη του Λονδίνου προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με δηλώσεις του την Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «στρατιωτικό μυστικό» οποιονδήποτε ρωσικό σχεδιασμό που αφορά πιθανές επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η τοποθέτηση του Ρώσου προέδρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Λονδίνου παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες, με τη Βρετανία να αποτελεί έναν από τους σημαντικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία.

ertnews.gr