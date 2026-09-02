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Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία για «κρατική τρομοκρατία», απαντώντας στην προειδοποίηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά drones έχουν καταστήσει τον ρωσικό εναέριο χώρο εξαιρετικά επικίνδυνο. Από την Μπισκέκ του Κιργιστάν, ο Ρώσος πρόεδρος προανήγγειλε ότι η Μόσχα θα βρει τον «κατάλληλο τρόπο» να αντιδράσει, ενώ παράλληλα επανέλαβε ότι θεωρεί αναπόφευκτη την επικράτηση των ρωσικών δυνάμεων στα πεδία των μαχών.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Μπισκέκ, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, ο Πούτιν χαρακτήρισε την προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου προς τις αεροπορικές εταιρείες ως ενέργεια που παραπέμπει σε «κρατική τρομοκρατία».

Διεμήνυσε μάλιστα προς το Κίεβο ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με «τρομοκράτες», προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο για να απαντήσει στις ουκρανικές ενέργειες.

Παρά τη σκληρή ρητορική του, υποστήριξε ότι η Μόσχα εξακολουθεί να είναι ανοικτή στον διάλογο.

«Θέλουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο και να επιτύχουμε διαρκή ειρήνη σε όλη την Ουκρανία και την Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με όποιον είναι πρόθυμος να κάνει το ίδιο», δήλωσε.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις θα καταρρεύσουν»

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε την εκτίμησή του ότι ο ρωσικός στρατός θα επικρατήσει στο πεδίο της μάχης και υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις τελικά «θα καταρρεύσουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τον Αύγουστο περίπου 270 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και συνεχίζουν την προέλασή τους προς το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ.

Ο Πούτιν αναγνώρισε, πάντως, ότι οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν προκαλέσει σημαντικές καταστροφές εντός της Ρωσίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα πλήγματα εναντίον ρωσικών πλοίων και διυλιστηρίων.

Όπως υποστήριξε, η Ουκρανία έπληξε περίπου 100 πλοία μέσα σε διάστημα 40 ημερών, με το κόστος των ζημιών να αντιστοιχεί περίπου στο 1% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ζημιές στα περισσότερα διυλιστήρια έχουν ήδη αποκατασταθεί και πως εξακολουθούν να απαιτούνται επισκευές περίπου στο 10% των εγκαταστάσεων που επλήγησαν.

Η προειδοποίηση Ζελένσκι στις αεροπορικές εταιρείες

Οι δηλώσεις Πούτιν ήρθαν ως απάντηση στην προειδοποίηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τις αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες για τους κινδύνους που, όπως είπε, δημιουργεί η παρουσία ουκρανικών drones στον ρωσικό εναέριο χώρο.

«Θα υπάρχουν ουκρανικά drones στον ρωσικό ουρανό όσο συνεχίζεται ο πόλεμος», είχε αναφέρει ο Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμά του.

«Σήμερα, προειδοποιούμε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τον ρωσικό εναέριο χώρο, όλους τους ασφαλιστές και εκείνους που εξυπηρετούν ακόμη τα κυριότερα ρωσικά αεροδρόμια: ο ρωσικός εναέριος χώρος καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνος», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η πολιτική αεροπορία δεν αποτελεί στόχο του Κιέβου.

Κατηγορίες κατά του Βερολίνου για την υπόθεση της Λειψίας

Ο Πούτιν αναφέρθηκε και στις κατηγορίες της Γερμανίας εναντίον της Ρωσίας σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα.

Κατηγόρησε το Βερολίνο ότι έχει στήσει μια προβοκάτσια και απέρριψε τον ισχυρισμό ότι πίσω από το περιστατικό βρίσκεται η Μόσχα.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την πολιτική αναταραχή που, όπως υποστήριξε, προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Ένταση Πούτιν – Πασινιάν για την ευρωπαϊκή πορεία της Αρμενίας

Η παρουσία του Πούτιν στην Μπισκέκ σημαδεύτηκε και από μια τεταμένη ανταλλαγή απόψεων με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν για τη φιλοδοξία του Γερεβάν να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Μόσχα θεωρεί ότι μια τέτοια επιλογή είναι ασυμβίβαστη με την παράλληλη συμμετοχή της Αρμενίας στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, στην οποία συμμετέχουν χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Η συνάντηση στην Μπισκέκ ήταν η πρώτη μεταξύ Πούτιν και Πασινιάν μετά τις πρόσφατες εκλογές στην Αρμενία, οι οποίες επιβεβαίωσαν την πολιτική στροφή του Γερεβάν προς τη Δύση.

Ο Πούτιν κάλεσε την αρμενική κυβέρνηση να θέσει «το συντομότερο δυνατόν» σε δημοψήφισμα την επιθυμία για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Πρέπει να προσαρμόσουμε την εμπορική και οικονομική πολιτική μας ανάλογα με αυτές τις πιθανές αποφάσεις», είπε.

«Ισοδυναμεί με ανακοίνωση αποχώρησης»

Ο Πασινιάν απάντησε ότι η υιοθέτηση πέρυσι νόμου που υπογράμμιζε σαφώς την πρόθεση της Αρμενίας να υποβάλει αίτημα ένταξης στην ΕΕ καθιστά περιττή τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι θεωρεί πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση περί αποχώρησης της Αρμενίας από την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση.

Ο Πούτιν αντέδρασε λέγοντας ότι «η υιοθέτηση νόμου που ξεκινά τη διαδικασία ένταξης σε έναν άλλο οικονομικό οργανισμό ισοδυναμεί με ανακοίνωση αποχώρησης από τον δικό μας».

Η διακηρυγμένη επιθυμία του Πασινιάν να οδηγήσει την Αρμενία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προκαλέσει σημαντική ψύχρανση στις σχέσεις Γερεβάν και Μόσχας, με τη Ρωσία να έχει αντιδράσει επιβάλλοντας κυρώσεις σε βάρος της Αρμενίας.

protothema.gr