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ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Μακάριος Γ΄, 9μ.μ. Η Θεατρική Ομάδα Persona και οι «Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου επιστρέφουν με μία επιπλέον παράσταση. Η βραβευμένη σκηνοθέτης Λέα Μαλένη καταθέτει μια σύγχρονη και δυναμική σκηνική ανάγνωση της τελευταίας τραγωδίας του θηβαϊκού κύκλου του Αισχύλου. Παίζουν: Γιάννης Καραούλης, Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος, Μαρίνα Μανδρή, Μυρσίνη Χριστοδούλου, Άννα Γιαγκιώζη, Βασίλης Μιχαήλ, Σεμέλη Κυριαζή, Φρειδερίκη Τομπάζου, Αντώνης Ακρίτoβ. Παιδιά: Σόλων Δελλαπόρτα, Δαμιανός Κουσιάππας. Μουσικοί επι σκηνής: Νατάσα Χατζηανδρέου. Αννίτα Σκουτέλλα. ticketmaster.com.cy

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 8.30μ.μ. 20ό Φεστιβάλ Θεάτρου Λυμπιών, Teatro Angelico, «Είμαστε στον αέρα» της Άντζελας Ριζάκη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Ο APON έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο με το «ΗΧΟΓΕΝΕΙΑ TOUR», παρουσιάζοντας ένα live πρόγραμμα βασισμένο στις μεγάλες επιτυχίες του και στα τραγούδια του νέου άλμπουμ «Ηχογένεια». tickemaster cy και στα καταστήματα ACS Courier

Αγλαντζιά, Πάρκο Ακαδημίας. Συναυλίες και μουσικά σχήματα που καλύπτουν όλες τις μουσικές προτιμήσεις: έντεχνο, λαϊκό, ροκ, ποπ και reggae περιλαμβάνει το 15ο Φεστιβάλ Μπύρας SEPTEMBERFEST. Σήμερα 2/9 εμφανίζονται τα συγκροτήματα Locomondo και Μπλε. Ώρες λειτουργίας: 19:00 – 24:00. 1 η μέχρι 7 Σεπτεμβρίου. ticketbox.com

μέχρι 7 Σεπτεμβρίου. ticketbox.com Πάνω Πλάτρες, Κεντρική Πλατεία, 7.30μ.μ. Μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή, το έργο και τη διαχρονική παρουσία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Η παράσταση ζωντανεύει επί σκηνής τη διαδρομή της γυναίκας που ταυτίστηκε όσο λίγες με τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, μέσα από αγαπημένα τραγούδια. Συμμετέχουν οι Αναστασία Βορκά (τραγούδι), Μάριος Ανδρέου (τραγούδι), Σάββας Σάββα (πιάνο), Ανδρέας Ιακωβίδης (αφήγηση) και Παντελής Ιωνάς (μπουζούκι). Επόμενη: 13/9 Νικητάρι

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος», 7.15μ.μ. Οι εκδόσεις Ρίζες, οργανώνουν παρουσίαση του βιβλίου των Κώστα Βενιζέλου και Μιχάλη Ιγνατίου, «ΕΝΟΧΟΣ – Η εντολή του Κίσινγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974.». Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Νίνα Γ. Κασιμάτη, Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Πέτρος Παπαπολυβίου, Ιστορικός, Αθανάσιος Έλλις, Δημοσιογράφος και οι συγγραφείς.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λάρνακα, Κυπριακή Γωνιά (99564131 & 24621109). Εγκαίνια 7μ.μ. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Μια Συνομιλία μέσα από την Τέχνη», στην οποία παρουσιάζονται 50 έργα σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας από ομάδα καταξιωμένων και νεότερων καλλιτεχνών. Μέχρι 16/9.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται η κωμωδία «Η κυρία του προέδρου» σε σκηνοθεσία Λεά Ντομενά. Όταν ο Ζακ Σιράκ εκλέγεται Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας το 1995, η σύζυγός του, Μπερναντέτ Σιράκ, περιμένει να πάρει επιτέλους τη θέση που της αξίζει. Αντί γι’ αυτό, παραμερίζεται ως ξεπερασμένη. Η ίδια αποφασίζει να πάρει την εκδίκησή της, προσλαμβάνοντας έναν σύμβουλο επικοινωνίας για να μεταμορφώσει τη δημόσια εικόνα της και να γίνει μια εμβληματική φιγούρα. 92’. 22348203

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The End of Oak Street (σκηνοθεσία David Robert Mitchell με τους Anne Hathaway, Ewan MvGregor, Maisy Stella), The Dog Stars (σκηνοθεσία Ridley Scott με τους Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Ice Cream Man (σκηνοθεσία Eli Roth με τους Charlie Zeltzer, Eli Roth, Ryan Allen) – RIO Λεμεσού.