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Ο Τουφάν Ερχιουρμάν, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που συνεχίζονται ανοικτά της Κερύνειας διεξάγονται με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή και υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει να αναμένονται αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως είπε, οι έρευνες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Πρόσθεσε ότι ναμένεται να φτάσει στην περιοχή και δεύτερο πλοίο έρευνας και διάσωσης, το οποίο εκτιμάται ότι θα βρίσκεται στα κατεχόμενα αύριο το πρωί.

«Οι έρευνες στην επιφάνεια της θάλασσας συνεχίζονται επίσης αδιάκοπα. Δεν έχουν σταματήσει. Οι εργασίες συνεχίζονται ταυτόχρονα τόσο κάτω από τη θάλασσα όσο και στην επιφάνειά της», ανέφερε.

«Δεν είναι δυνατόν για τους δύτες να κατέβουν σε βάθος μεγαλύτερο των 90 μέτρων. Δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί επιχείρηση στα 500 μέτρα. Έχει αρχίσει η διαδικασία καθόδου ρομποτικής τεχνολογίας. Οι διαπιστώσεις θα γίνουν στη συνέχεια. Στην περιοχή υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα. Το σύστημα κατεβαίνει σταδιακά», πρόσθεσε.