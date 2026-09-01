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Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν και ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ συναντήθηκαν με συγγενείς των αγνοουμένων που περιμένουν στο λιμάνι της Κερύνειας και τους ενημέρωσαν για τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις.

Σε δηλώσεις του, ο Έρχιουρμαν ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά ευαίσθητη επιχείρηση, η οποία απαιτεί χρόνο. Όπως είπε, το TCG Işın άρχισε σήμερα να συμμετέχει στις επιχειρήσεις, ενώ αύριο αναμένεται να φτάσει στην Κερύνεια και δεύτερο πλοίο, το TCG Alemdar, προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες.

Ο Έρχιουρμαν σημείωσε ότι οι αριθμοί είναι πλέον ξεκάθαροι, αναφέροντας ότι 20 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οκτώ έχουν χάσει τη ζωή τους και όλοι έχουν ταυτοποιηθεί.

«Νιώθω τον πόνο σας στην καρδιά μου. Είναι ένας πόνος που δεν μπορεί να περιγραφεί», είπε, προσθέτοντας: «Αυτή τη στιγμή όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη στο να φτάσουμε στο ναυάγιο που βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και να ανασύρουμε στην επιφάνεια οτιδήποτε μπορέσουμε να εντοπίσουμε εκεί». Ανέφερε επίσης ότι οι δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη η διοικητική και η τεχνική διερεύνηση.

Επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς τους αριθμούς, ο Έρχιουρμαν δήλωσε: «Έφτασε ένα από τα πλοία με την πιο προηγμένη τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το πλοίο που θα φτάσει αύριο θα συνδράμει επίσης στις επιχειρήσεις». Πρόσθεσε ότι οι οικογένειες θα συνεχίσουν να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο Έρχιουρμαν τόνισε ακόμη ότι η επιχείρηση θα προχωρεί με πολύ αργούς και προσεκτικούς ρυθμούς. «Ελπίζουμε ότι σήμερα, σε κάποια φάση, θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε. Αν σήμερα δεν καταφέρουμε να φτάσουμε στα αποτελέσματα που επιθυμούμε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Αύριο οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με τη συνδρομή του δεύτερου πλοίου», ανέφερε.

Οργή και αποδοκιμασίες νωρίτερα

Νωρίτερα, όταν αφίχθηκε στο λιμάνι, ο Τουρκοκύπριος βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες αποδοκιμασίες από μερίδα συγγενών των αγνοουμένων προσώπων.

Με την οργή των συγγενών ήρθε αντιμέτωπος και ο Τούρκος «πρέσβης» στα κατεχόμενα, όταν κατέφθασε με το όχημα του στο λιμάνι.