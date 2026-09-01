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Καθήκοντα Πρέσβειρας Ψυχικής Υγείας αναλαμβάνει για τα επόμενα δύο χρόνια η Πόλυ Γρηγορά, έπειτα από απόφαση του Υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη.

Η κα Γρηγορά διαθέτει μακρόχρονη παρουσία στον χώρο ως Εμπειρογνώμονας μέσω Βιώματος (Expert by Experience) και Συνήγορος Ψυχικής Υγείας. Η δράση της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικό έργο και συμμετοχή στη συγγραφή της Εθνικής Στρατηγικής για την Ψυχική Υγεία 2025–2028.

Με την καθιέρωση του νέου θεσμού, το Υπουργείο Υγείας επιδιώκει να εντάξει πιο ενεργά στον δημόσιο διάλογο τις φωνές ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Παράλληλα, θέτει ως στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και την αντιμετώπιση των στερεοτύπων που εξακολουθούν να περιβάλλουν την ψυχική υγεία.

Έμφαση στην ενημέρωση και την αποδοχή

Στις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής για την ψυχική υγεία περιλαμβάνονται η πρόληψη, η έγκαιρη αναζήτηση υποστήριξης και η καταπολέμηση των διακρίσεων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου κοινωνικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο κάθε άνθρωπος θα μπορεί να μιλά ελεύθερα για την ψυχική του κατάσταση, χωρίς φόβο στιγματισμού ή αποκλεισμού.

Στο πλαίσιο της διετούς θητείας της, η Πόλυ Γρηγορά θα αναπτύξει δράσεις που θα επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, την προαγωγή της ψυχικής ευεξίας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής αποδοχής.

Η ανάδειξη της βιωμένης εμπειρίας σε ενεργό παράγοντα ενημέρωσης και διαμόρφωσης αντιλήψεων αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό του νέου θεσμού. Επιδίωξη είναι να εδραιωθεί η αντίληψη ότι η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά πράξη αυτοφροντίδας και δύναμης.