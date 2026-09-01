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Την ανάγκη να προηγηθεί πλήρης τεκμηρίωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, με σαφή στοιχεία για το κόστος, τη χρηματοδότηση και τις επιπτώσεις της, υπογράμμισαν ΔΗΣΥ και ΚΕΒΕ κατά τη συνάντηση αντιπροσωπειών τους. Η Αννίτα Δημητρίου έθεσε ως προτεραιότητα τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς αύξηση των εισφορών ή του ορίου αφυπηρέτησης πέραν του 65ου έτους.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του κύκλου επαφών του Δημοκρατικού Συναγερμού για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Της αντιπροσωπείας του κόμματος ηγήθηκε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ενώ το ΚΕΒΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου, Σταύρος Σταύρου, και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΔΗΣΥ: Χρειάζεται προεργασία και τεκμηριωμένη ανάλυση

Η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε σημαντική τη μεταρρύθμιση, επισημαίνοντας ότι πρέπει να προηγηθούν η αναγκαία προεργασία και η τεκμηριωμένη ανάλυση, ώστε οι αλλαγές να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επανέλαβε τη θέση ότι πρέπει να διασφαλιστεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου, χωρίς αύξηση των εισφορών ή του ορίου συνταξιοδότησης πέραν των 65 ετών.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι το κόμμα αναμένει την κατάθεση του νομοσχεδίου και θα το εξετάσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Υπέδειξε, παράλληλα, ότι υπάρχουν πρόνοιες και ασάφειες επί των οποίων θα πρέπει να τοποθετηθούν τόσο ο Υπουργός Εργασίας όσο και ο Υπουργός Οικονομικών.

ΚΕΒΕ: Δεν έχει παρουσιαστεί πλήρης εικόνα του κόστους

Από την πλευρά του, το ΚΕΒΕ ανέφερε ότι η προτεινόμενη μεταρρύθμιση αλλάζει σε βάθος την αρχιτεκτονική του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς προβλέπει ανακατανομή μεταξύ βασικής και συμπληρωματικής σύνταξης, νέες κατηγορίες εισφορών και πιστώσεων, καθώς και σημαντικές δημοσιονομικές και εργοδοτικές προεκτάσεις.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, πριν από την οριστικοποίηση της μεταρρύθμισης απαιτείται συνολική εικόνα του κόστους και των πηγών χρηματοδότησης, αλλά και ανάλυση των επιπτώσεων ανά κατηγορία ασφαλισμένων. Το ΚΕΒΕ υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί από το Υπουργείο Εργασίας.

Το Επιμελητήριο αναγνωρίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού και απλοποίησης του συνταξιοδοτικού, καθώς και ενίσχυσης της επάρκειας των συντάξεων, ώστε το σύστημα να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.

Τονίζει, ωστόσο, ότι μια μεταρρύθμιση τέτοιου εύρους πρέπει να στηρίζεται σε πλήρη αναλογιστική και δημοσιονομική τεκμηρίωση. Θα πρέπει, επίσης, να διασφαλίζει την αναλογικότητα μεταξύ εισφορών και παροχών, καθώς και σταθερό και προβλέψιμο κόστος για επιχειρήσεις και ασφαλισμένους.

Προειδοποίηση για ασάφειες και κινδύνους

Το ΚΕΒΕ εξέφρασε έντονη ανησυχία για ασάφειες που, όπως υποστηρίζει, περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο προσχέδιο. Ζήτησε διευκρινίσεις για πρόνοιες που ενδέχεται να επηρεάσουν τους σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους, καθώς και τις επιχειρήσεις.

Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη για δίκαιη μετάβαση στο νέο σύστημα, χωρίς δυσανάλογες επιβαρύνσεις ή νέες ανισορροπίες μεταξύ εργαζομένων, εισοδηματικών ομάδων και γενεών.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, τάχθηκε υπέρ μιας δίκαιης και τεκμηριωμένης μεταρρύθμισης που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Ανέφερε, επίσης, ότι το ΚΕΒΕ έχει αναθέσει σε τεχνοκράτες την εκπόνηση σχετικής μελέτης, στη βάση της οποίας θα διαμορφώσει και θα καταθέσει γραπτώς τις τελικές του θέσεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην ανάγκη διατήρησης ανοικτού και ουσιαστικού διαλόγου.