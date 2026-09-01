Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Χαρτί και καλαμάρι θα αναλύσει την Πέμπτη ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, σε συνεργασία με τον αναλογιστή και την ομάδα του Υπουργείου Οικονομικών, το πολυσυζητημένο θέμα που αφορά στο πέναλτι του 12%.

Ολόκληρη η συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος αναμένεται ότι θα αναλωθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς θεωρείται κομβικής σημασίας για να προχωρήσει παραπέρα ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση.

Κοστολόγηση προτάσεων

Όπως μάλιστα πληροφορούμαστε, ο υπουργός Εργασίας αναμένεται στη συνεδρία της Πέμπτης να δώσει τα στοιχεία εκείνα που αφορούν στην κοστολόγηση των προτάσεων των συντεχνιών για το πέναλτι του 12%. Ειδικότερα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι προτάσεις των συντεχνιών είχαν κατατεθεί επί υπουργίας Γιάννη Παναγιώτου, ο οποίος την περίοδο 24-25 είχε καταθέσει δύο προτάσεις για το σημείο αυτό, ωστόσο δεν είχαν γίνει αποδεκτές.

Ως εκ τούτου, ζητήθηκε από τις συντεχνίες να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. Με την κατάθεση της κυβερνητικής πρότασης από τον Μαρίνο Μουσιούττα, οι συντεχνίες υπενθύμισαν ότι είχαν καταθέσει και δικές τους προτάσεις, οι οποίες έχουν μείνει αναξιοποίητες και χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν κοστολογηθεί. Ο κ. Μουσιούττας αναμένεται την Πέμπτη να δώσει τα στοιχεία για την κοστολόγηση των προτάσεων των συντεχνιών, με την υποσημείωση ότι σε περίπτωση που το κόστος είναι μεγαλύτερο από την πρόταση της κυβέρνησης, θα πρέπει να υπάρξει αποκοπή από άλλη πρόταση, ώστε να επέλθει ισοζύγιο.

Σημειώνεται ότι, κατά τη χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κομμάτι του πυλώνα «0» που αφορά κυρίως τους χαμηλοσυνταξιούχους. Η συνεδρία διήρκεσε περίπου 1 – 1,5 ώρα και αναλώθηκε κυρίως σε απορίες και διευκρινίσεις που ζήτησαν οι κοινωνικοί εταίροι.

Όπως έχει προαναφερθεί, η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια στις 7 – 10 – 17 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής, η οποία συζητά τον πυλώνα «2», δηλαδή τα Ταμεία Προνοίας. Οι συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν σήμερα 1η Σεπτεμβρίου και η επόμενη στις 15 του μήνα, ημέρα Τρίτη.

€500 εκατ. στην εξαετία

Στο μεταξύ, σε χθεσινές του δηλώσεις στον Άλφα, ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στο περιβόητο κόστος της μεταρρύθμισης. Μετά από υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μαρίνος Μουσιούττας σημείωσε ότι αυτό αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατομμύρια σε βάθος εξαετίας (περίπου €75 εκατ. ετησίως), σημειώνοντας την ίδια ώρα ότι η κυβερνητική πρόταση στηρίζεται σε αναλογιστικές μελέτες. «Η εισήγηση έλαβε υπόψη τη βιωσιμότητα τόσο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και των δημόσιων οικονομικών, ώστε να μην διαταράσσονται οι δείκτες της οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά δε την κατανομή των αυξήσεων που θα επέλθουν στις συντάξεις, ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι η κυβέρνηση προκρίνει όπως αναδιαμορφωθεί ως εξής: 30% τον πρώτο χρόνο, 30% τον δεύτερο, 10% τον τρίτο, 10% τον τέταρτο και 20% τον πέμπτο χρόνο. Για το σημείο που αφορά το μικρό τσεκούδι, ο Μαρίνος Μουσιούττας επισήμανε ότι το 40% – 45% των συνταξιούχων θα λάβει αύξηση τουλάχιστον 100 ευρώ, ενώ περίπου 8.000 άτομα θα δουν αυξήσεις που ξεπερνούν τα 250 ευρώ σε βάθος πενταετίας, χωρίς να υπολογίζεται η επίδραση της ΑΤΑ.

Ανοικτή η αύξηση εισφορών

Καταλήγοντας, ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μελλοντικής αύξησης των εισφορών. Υπενθύμισε ότι είχε απορριφθεί η αρχική ιδέα για περικοπές 5% στις υψηλές συντάξεις για λόγους συνταγματικότητας. Ως εκ τούτου, με τα νέα δεδομένα θα πραγματοποιηθεί νέα αναλογιστική μελέτη την περίοδο 2031-2032 για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του Ταμείου. «Διασφαλίζουμε ότι οι συντάξεις θα είναι αυτές που αναφέρουμε. Αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, θα πρέπει να δούμε το στοιχείο των εισφορών», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι μέσα από τον διάλογο θα εξευρεθούν συγκλίσεις