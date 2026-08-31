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Οριακή αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούνιο του 2026, τερματίζοντας ένα σερί τριών μηνών συνεχών μειώσεων. Ωστόσο, στο πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφηκε πτώση 11,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα τουριστικά έσοδα τον Ιούνιο ανήλθαν στα €423,1 εκατ., αυξημένα κατά 0,2% σε σύγκριση με τα €422,3 εκατ. του αντίστοιχου μήνα του 2025.

Η μικρή άνοδος σηματοδοτεί επιστροφή σε θετικό πρόσημο έπειτα από τρεις διαδοχικούς μήνες υποχώρησης.

Η εικόνα για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου, πάντως, παραμένει αρνητική. Τα έσοδα από τον τουρισμό την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 περιορίστηκαν στα €1.221,3 εκατ., έναντι €1.378,1 εκατ. το 2025.

Η διαφορά αντιστοιχεί σε απώλειες €156,8 εκατ. σε σύγκριση με το περυσινό εξάμηνο.

Αυξημένη η κατά κεφαλήν δαπάνη

Η κατά κεφαλήν δαπάνη των τουριστών τον Ιούνιο του 2026 ανήλθε στα €863,62, σημειώνοντας αύξηση 2%, έναντι €847,01 τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η μεγαλύτερη τουριστική αγορά της Κύπρου, αντιπροσωπεύοντας το 33% των συνολικών αφίξεων τον Ιούνιο. Οι Βρετανοί επισκέπτες δαπάνησαν κατά μέσο όρο €103,98 ημερησίως.

Το Ισραήλ αποτέλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά, με ποσοστό 16,4% επί του συνόλου. Οι Ισραηλινοί τουρίστες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μέση ημερήσια δαπάνη, στα €174,27.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Πολωνία, με μερίδιο 7,3% και μέση ημερήσια δαπάνη €84,37 ανά επισκέπτη.