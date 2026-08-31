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«Χείρα βοηθείας» θα δώσει η ΕΕ σε μητροπόλεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη βραχυχρόνια μίσθωση, τύπου Airbnb, καθώς προετοιμάζει νέα νομοθεσία με αυστηρά μέτρα για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν έλλειψη κατοικιών.

Οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις έχουν μετατραπεί σε πεδίο νομικής διαμάχης μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων και των τοπικών διοικήσεων που επιδιώκουν να μειώσουν τις πιέσεις στον τομέα της στέγασης, με τις διαμάχες αυτές να παρατείνονται συχνά για χρόνια και με αβέβαια αποτελέσματα. Ο επικείμενος νόμος της ΕΕ, γνωστός ως «Νόμος για την Προσιτή Στέγαση», θα καθορίσει κριτήρια που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι πόλεις και οι περιφέρειες για να εφαρμόζουν αναλογικά μέτρα με σκοπό την ανακούφιση αυτών των πιέσεων, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις.

Ενώ οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,2% του συνολικού αριθμού κατοικιών σε ολόκληρη την ΕΕ, σε ορισμένους τουριστικούς προορισμούς όπως το Σορέντο στην Ιταλία, το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία και η Φουερτεβεντούρα στις Καναρίους Νήσους, οι ενοικιάσεις για διακοπές μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και το 20% του συνολικού αποθέματος κατοικιών, σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι ενοικιάσεις για διακοπές επιδεινώνουν την έλλειψη κατοικιών και ωθούν προς τα πάνω τις τιμές για τους ντόπιους, αν και οι πλατφόρμες ενοικίασης αμφισβητούν αυτό το επιχείρημα. Πόλεις όπως το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, οι Βρυξέλλες, η Φλωρεντία, το Παρίσι και η Αθήνα έχουν αντιδράσει τα τελευταία χρόνια επιβάλλοντας μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Από τον περιορισμό του αριθμού των τουριστικών ενοικιάσεων μέσω ενός συστήματος αδειοδότησης, έως τον περιορισμό του αριθμού των διανυκτερεύσεων για τις οποίες μπορεί να ενοικιαστεί ένα συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Η Βαρκελώνη στοχεύει στην πλήρη κατάργηση των ενοικιάσεων διαμερισμάτων σε τουρίστες έως το 2028. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα μέτρα έχουν αποτελέσει αντικείμενο νομικών ενεργειών από ιδιοκτήτες ακινήτων και τουριστικούς φορείς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι παραβιάζουν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών που προστατεύεται από το δίκαιο της ΕΕ.

«Ό,τι κι αν κάνουμε για να περιορίσουμε τις τη βραχυχρόνια μίσθωση, ακολουθεί έφεση», δήλωσε στους FT ο Jiacopo Vicini, δημοτικός σύμβουλος αρμόδιος για τον τουρισμό στη Φλωρεντία. Η ιταλική πόλη θέσπισε πέρυσι ένα σύστημα αδειοδότησης για τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις και επέβαλε μορατόριουμ σε οποιαδήποτε νέα προσθήκη στο ιστορικό κέντρο της, αντιμετώπισε ωστόσο δεκάδες εφέσεων από ιδιοκτήτες ακινήτων και τουριστικούς φορείς.

Το περιφερειακό δικαστήριο της Τοσκάνης αποφάνθηκε υπέρ του δημοτικού συμβουλίου της Φλωρεντίας, αλλά πρόκειται μόνο για το πρώτο επίπεδο δικαστικού ελέγχου, με αποτέλεσμα η πόλη να παραμένει εκτεθειμένη σε περαιτέρω αγωγές. Έκτοτε, η πόλη έχει επεκτείνει τη μορατόριουμ στο 44% του οικιστικού της αποθέματος και αναμένει νέες νομικές προσφυγές. Οι δικαστικές αποφάσεις σε ολόκληρη την Ένωση έχουν είναι ανάμεικτες ή ασαφείς.

Σε μια ιστορική υπόθεση το 2020, το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ επικύρωσε τοπικά μέτρα που περιορίζουν τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις με την αιτιολογία της έλλειψης κατοικιών, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα είναι αναλογικά.

Ωστόσο, το τι σημαίνει «αναλογικό» παραμένει ανοιχτό σε νομικές διαμάχες, με αποτέλεσμα οι πόλεις να βρίσκονται σε κατάσταση «αναγνωρισμένης αρμοδιότητας αλλά μόνιμης αβεβαιότητας», όπως δήλωσε η Lorène Derhy, δικηγόρος ειδικευμένη στο δίκαιο ακινήτων στη Γαλλία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τις αρχές να υιοθετούν υπερβολικά συντηρητική στάση.

«Οι αρχές που δεν διαθέτουν τους νομικούς πόρους για να διασφαλίσουν ένα φιλόδοξο σχέδιο συγκρατούνται. Υιοθετούν κανόνες που υπολείπονται των ορίων που τους επιτρέπει ο νόμος, απλώς από φόβο να αμφισβητηθούν», πρόσθεσε η Derhy. Ο Vicini από τη Φλωρεντία εξήγησε ότι είναι «ουσιώδες» η ΕΕ να «αναγνωρίσει τη δυνατότητα» των τοπικών διοικήσεων να επιβάλλουν περιορισμούς στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, αν και αναγνώρισε ότι δεν είναι δυνατόν «να θεσπιστεί ο ίδιος κανονισμός για όλες τις πόλεις, καθώς οι περιπτώσεις διαφέρουν σημαντικά».

ot.gr