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Τρεις χωριστές επιστολές στον ΓΓ των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, έστειλε ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν για τις πρόσφατες εντεινόμενες προσπάθειες «παρακώλυσης από την ε/κ πλευρά εναντίον των Τουρκοκυπρίων σε διπλωματικό, πολιτιστικό και αθλητικό τομέα».

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της «προεδρίας» που δημοσιοποιήθηκε αργά το απόγευμα σημειώνοντας ότι στις επιστολές ο κ. Έρχιουρμαν τόνισε ιδιαίτερα την χρονική συγκυρία όλων αυτών που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα.

Υποστήριξε ότι παρά την έκκληση του ΓΓ του ΟΗΕ κατά την επίσκεψή του στο νησί ότι η παρούσα στιγμή είναι «μια στιγμή που πρέπει να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης», η ε/κ ηγεσία έχει κάνει βήματα προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Κάνοντας επίσης αναφορά στην έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ για τον τερματισμό της «απομόνωσης» και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ και της ΚΣΣΕ, ζήτησε να ληφθούν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Στις επιστολές, έκανε λόγο για δήθεν προσπάθειες της ε/κ ηγεσίας να εμποδίσει τα παιδιά και τους νέους να συνδεθούν με την διεθνή κοινότητα, οι οποίες εμβαθύνουν περαιτέρω την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων και, ως εκ τούτου, βλάπτουν τις προσπάθειες επίλυσης που καταβάλλει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Εξάλλου, ο «υπουργός εξωτερικών» Ταχσίν Ερουγρούλογλου απαντά σε ανάρτηση νωρίτερα του κ. Έρχιουρμαν με γραπτή του δήλωση ότι η πολιτική του ψευδοκράτους βασίζεται σε ένα όραμα λύσης δύο κρατών που προβλέπει την επιβεβαίωση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει γυρισμός από αυτήν την πολιτική.

Η επιστροφή σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης που βασίζονται στην ομοσπονδία με αβέβαιο αποτέλεσμα, όπου η ε/κ πλευρά παίζει με τον χρόνο και εδραιώνει το στάτους κβο εδώ και χρόνια ενώ μας κοιτάζει κατάματα, δεν αποτελεί «αγώνα επί του πεδίου», υποστηρίζει ο ίδιος.

ΚΥΠΕ