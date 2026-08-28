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Στον δρόμο της υλοποίησης μπαίνει ο αυτοκινητόδρομος Δένειας – Ακακίου – Αστρομερίτη, καθώς προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη μελέτη και κατασκευή του έργου, εκτιμώμενου κόστους €138 εκατ. Ο νέος δρόμος, μήκους περίπου 18 χιλιομέτρων, αναμένεται να αρχίσει να κατασκευάζεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, ανακοίνωσε ότι στις 28 Αυγούστου 2026 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη και κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Δένειας – Ακακίου – Αστρομερίτη», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18η Δεκεμβρίου 2026.

Το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου τεσσάρων (4) λωρίδων κυκλοφορίας, συνολικού μήκους περίπου 18 χιλιομέτρων, ο οποίος θα διέρχεται νότια των Κοινοτήτων Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτη, στην Επαρχία Λευκωσίας. Ο νέος αυτοκινητόδρομος θα συνδέει τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Κοκκινοτριμιθιάς (Α9) με τον αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη – Ευρύχου (Α9), ο οποίος έχει προσφάτως ολοκληρωθεί και δοθεί στην κυκλοφορία.

Το υπό αναφορά έργο αποτελεί τη Φάση Γ΄ του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – Τροόδους, του οποίου έχουν προηγηθεί τα τμήματα Λευκωσίας – Κοκκινοτριμιθιάς (Φάση Α΄) και Κοκκινοτριμιθιάς – Δένειας (Φάση Β΄), ενώ η Φάση Δ΄ αφορά το τμήμα Αστρομερίτη – Ευρύχου.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:

§ Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,50 μέτρων η κάθε μία, ασφαλτοστρωμένα ερείσματα πλάτους 3,00 μέτρων και κεντρικό στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα.

§ Κατασκευή τεσσάρων (4) ανισόπεδων κόμβων και ολοκλήρωση του υφιστάμενου τερματικού ανισόπεδου κόμβου στην περιοχή της Δένειας.

§ Κατασκευή δύο (2) κοιλαδογεφυρών μεγάλου μήκους στις διασταυρώσεις του αυτοκινητοδρόμου με τους ποταμούς Ακακίου και Περιστερώνας.

§ Κατασκευή τεσσάρων (4) επιπρόσθετων γεφυρών σε σημεία διασταύρωσης με μικρότερα υδατορέματα και ρυάκια.

§ Κατασκευή υπέργειων και υπόγειων διαβάσεων για τη διασύνδεση των περιοχών εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου.

§ Κατασκευή δευτερεύοντος οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας.

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο μελέτη και κατασκευή (design & build), κατά την οποία ο ανάδοχος θα αναλάβει τόσο την εκπόνηση της οριστικής μελέτης όσο και την κατασκευή του έργου, βάσει των απαιτήσεων που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται με ανοικτή διαδικασία και ως κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 54 μήνες, ενώ η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων και συντήρησης έχει οριστεί στα πέντε (5) έτη. Η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2027, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2031.

Το εκτιμώμενο κόστος του έργου ανέρχεται σε €138 εκατ., εξαιρουμένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Πρόκειται για οδικό έργο που κατατάσσεται στην κατηγορία τεχνικών έργων Τάξης Α΄. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ). Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικά οφέλη για τις επηρεαζόμενες κοινότητες, καθώς θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου που διέρχεται εντός των κατοικημένων περιοχών, μέσω εκτροπής της διερχόμενης κυκλοφορίας. Παράλληλα, θα βελτιωθεί σημαντικά η οδική ασφάλεια, θα μειωθεί ο χρόνος και το κόστος μετακίνησης και θα ενισχυθεί η προσβασιμότητα των κοινοτήτων προς τα αστικά κέντρα και τις ορεινές περιοχές. Επιπρόσθετα, αναμένεται να υποστηρίξει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για τη δραστηριοποίηση μικροεπιχειρήσεων και την εγκατάσταση νέων οικογενειών και συμβάλλοντας στη συγκράτηση του πληθυσμού τους.