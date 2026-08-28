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Για τουλάχιστον ακόμη έξι ημέρες θα τελεί υπό κράτηση από τις ψευδοαρχές ο 43χρονος Αλεξέι Σόκπα, ο οποίος θεωρείται ως μέλος της ομάδας του «Έντικ» και καταζητείται για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στην Ελλάδα.

Σήμερα οδηγήθηκε σε λεγόμενο «δικαστήριο» των κατεχομένων που ανανέωσε το διάταγμα προσωποκράτησής του. Ο «αστυνομικός» ζήτησε από το «δικαστήριο» να παραμείνει υπό κράτηση ο ύποπτος, επικαλούμενος ανακριτικό έργο (αξιολόγηση οπτικού υλικού από κάμερες) και το ενδεχόμενο 43χρονος να έχει τελέσει άλλα αδικήματα στα κατεχόμενα.

Όπως έγραψε σήμερα ο «Φ», έγινε αίτημα μέσω της δικοινοτικής ομάδας προκειμένου ο εκζητούμενος να παραδοθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω Ηνωμένων Εθνών.

Ο Σόκπα που παρουσιάζεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην Ελλάδα να είναι ο ένας εκ των εκτελεστών του Ζαμπούνη, βρισκόταν στα κατεχόμενα από τις 31 Ιουλίου του 2025, ενώ φερόταν να χρησιμοποιούσε μη ελεγχόμενα σημεία για να διέλθει στην Κυπριακή Δημοκρατία.