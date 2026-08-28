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Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για εισδοχή στα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας, όσον αφορά στην κατηγορία στην οποία εμπίπτουν και οι Κύπριοι υποψήφιοι, προχώρησε σήμερα το υπουργείο Παιδείας της χώρας.

Οι Κύπριοι υποψήφιοι, οι οποίοι διεκδικούν θέσεις μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου

Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (YΠΑΝ) πληροφορεί το κοινό ότι τα αποτελέσματα

των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας έχουν ανακοινωθεί στην

Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας

(https://results.it.minedu.gov.gr).



Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματά τους, αφού

πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ο οποίος βρίσκεται στην

1η σελίδα (Σημείο 1) της αίτησης για διεκδίκηση θέσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

της Ελλάδας και τα τέσσερα (4) αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων

(Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο), όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί από

τους/τις ίδιους/ες στην αίτηση εισαγωγής στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας.



Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συνδεθούν με την Ιστοσελίδα του Υπουργείου

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) της Ελλάδας και μέσω της

αρχικής Ιστοσελίδας του ΥΠΑΝ της Κύπρου (https://www.moec.gov.cy).

Οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να εκτυπώσουν και να φυλάξουν τα

αποτελέσματά τους.



Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων ή

αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από την Παρασκευή 11

Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.



Η αναλυτική εγκύκλιος εγγραφών θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα αναρτηθεί

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της

Ελλάδας.



Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, καθώς και η

διαδικασία APOSTILLE βρίσκονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 και 8 αντίστοιχα της

ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Εξετάσεων (ypp 20276), ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2026

(https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp20276).