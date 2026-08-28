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Σε ελπίδα για εγκλωβισμένα άτομα μετατρέπονται οι κατσαρίδες, οι οποίες μετατρέπονται σε ρομπότ από Αυστραλούς ερευνητές, ώστε στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν από ομάδες έρευνας και διάσωσης για να μεταφέρουν σωτήρια φάρμακα σε ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μετά από καταστροφές.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Κουινσλαντ και το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας δημιούργησαν κατσαρίδες-cyborg τις οποίες αποκαλούν «paraborgs» και είναι εξοπλισμένες με μικροσκοπικές συσκευές έγχυσης και κάμερες.

Ελπίζουν ότι τα έντομα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση της ζωής ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί μετά από σεισμούς ή καταρρεύσεις κτιρίων παρέχοντάς τους βασική ιατρική βοήθεια σε στενούς χώρους γεμάτους συντρίμμια προτού φτάσουν οι διασώστες.

«Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μη θέλουν να βλέπουν μια τεράστια κατσαρίδα να τρέχει προς το μέρος τους αλλά αν είσαι παγιδευμένος κάτω από συντρίμμια ή εγκλωβισμένος σε μια σπηλιά και χρειάζεσαι βοήθεια αυτό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου», δήλωσε ο υποψήφιος διδάκτορας Χάι Ναν Λε συν-συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Advanced Science».

Οι δοκιμές

Οι ερευνητές τοποθέτησαν στο μεγαλύτερο είδος κατσαρίδας στον κόσμο με μήκος που φτάνει τα 8,5 εκατοστά μικρά σακίδια τα οποία περιείχαν κυλίνδρους με σύριγγες και κάμερες.

Σύμφωνα με τη μελέτη η έρευνα ξεπέρασε προηγούμενες προσπάθειες με έντομα που έφεραν τεχνολογικό εξοπλισμό οι οποίες είχαν επικεντρωθεί μόνο στον εντοπισμό θυμάτων και όχι στην παροχή θεραπείας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν πραγματικές κατσαρίδες επειδή, όπως υποστηρίζουν, κανένα ρομπότ δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την ευκινησία, την ανθεκτικότητα και τις χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις τους.

Εμφυτευμένα ηλεκτρόδια επέτρεψαν στους χειριστές να διεγείρουν το νευρικό τους σύστημα και να κατευθύνουν τις κινήσεις τους. «Ξεκινάμε αναισθητοποιώντας το έντομο και ακινητοποιώντας το ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν αισθάνεται τίποτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμφύτευσης. Μόλις εμφυτεύσουμε ένα ηλεκτρόδιο στο έντομο μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα μικρό ηλεκτρικό σήμα για να ενεργοποιήσουμε ή να διεγείρουμε το νευρικό σύστημα ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις εντολές μας» δήλωσε ο μηχανικός βιορομποτικής και συν-συγγραφέας της μελέτης Θανγκ Βο-Ντόαν.

Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε μία κατσαρίδα-«παρατηρητής», εξοπλισμένη με κάμερα για τον εντοπισμό των στόχων από τους χειριστές και μια δεύτερη κατσαρίδα που μετέφερε τα φάρμακα και μπορούσε να ενεργοποιηθεί από απόσταση.

Κατά τις δοκιμές, το σύστημα πέτυχε 100% επιτυχία στην επίτευξη των προκαθορισμένων σημείων ελέγχου ενώ το συνολικό ποσοστό επιτυχίας στη χορήγηση φαρμάκου έφτασε το 72%. Όταν η έγχυση πραγματοποιούνταν σε απόσταση μικρότερη των 15 εκατοστών από τον στόχο, το ποσοστό επιτυχίας έφτανε έως και το 95%.

Από το εργαστήριο στην πραγματική διάσωση

Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για τη σταθεροποίηση θυμάτων σε καταστάσεις όπου κάθε λεπτό είναι κρίσιμο, όπως σε περιστατικά δαγκώματος από φίδι ή σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων.

«Στο μέλλον θέλουμε ίσως να έχουμε ένα σμήνος από κατσαρίδες που θα εισέρχεται βαθιά σε ένα κατεστραμμένο κτίριο. Χρειαζόμαστε ένα δίκτυο από πολλές από αυτές, ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε το θύμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα» λέει ο Βο-Ντόαν. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες χρησιμοποιώντας στόχους από σιλικόνη και δέρμα χοίρου.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θα προκύψουν σε πραγματικές επιχειρήσεις διάσωσης, όπως το πολύπλοκο ανάγλυφο, η απώλεια σήματος μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια και η ασφάλεια της έγχυσης φαρμάκων.

Με λίγα λόγια, η ιδέα δεν είναι απλώς «κατσαρίδες με κάμερες»: οι ερευνητές προσπαθούν να δημιουργήσουν ζωντανά, τηλεκατευθυνόμενα μικρο-ρομπότ αξιοποιώντας τη φυσική αντοχή και ευκινησία των εντόμων για αποστολές όπου ένα κανονικό ρομπότ μπορεί να μην καταφέρει να περάσει.

Naftemporiki.gr