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Σε νέα κρίσιμη φάση περνούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο βόρειο Νεπάλ, καθώς η απειλή υπερχείλισης λίμνης που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση του παγετώνα, ο οποίος προκάλεσε την καταστροφή της Τετάρτης στα σύνορα με την Κίνα, δυσχεραίνει δραματικά τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 472 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι αγνοούνται.

Σήμερα το μεσημέρι, τοπική ώρα, οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν την αναστολή των επιχειρήσεων στην πληγείσα περιοχή.

Terrifying footage shows a flash flood sweeping through the Nepal–Tibet border, trapping people on rooftops and balconies. At least 469 have been killed, with hundreds still missing. pic.twitter.com/xRgRWmwut7 August 28, 2026

«Το νερό άρχισε να υπερχειλίζει και να ρέει» από τη λίμνη προς το συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από την καταστροφή, ανέφερε δημοσιογράφος του κινεζικού τηλεοπτικού δικτύου CCTV που βρισκόταν στο σημείο. «Συνεπώς, όλες οι ομάδες διάσωσης έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες», πρόσθεσε.

Pray for Nepal! 💔🇳🇵



The roof of the world



Always exposed to a thousand dangers precisely because it is so close to the sky



Earthquakes, floods, landslides



A majestic and fragile land that even in its everyday life (👇) always lives on the edge pic.twitter.com/irNn0Kitli August 26, 2026

Λίγο αργότερα ο στρατός του Νεπάλ προχώρησε σε αντίστοιχη ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θα ανασταλούν για την επόμενη μιάμιση ώρα, αφού αξιωματούχοι της περιοχής ενημερώθηκαν ότι η λίμνη έχει υπερχειλίσει. Την ίδια ώρα κάτοικοι της περιοχής σπεύδουν σε πιο ψηλά σημεία για να προστατευθούν.

Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει χθες, Πέμπτη, για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στα Ιμαλάια, καθώς συντρίμμια είχαν δημιουργήσει μία λίμνη που κινδυνεύει να υπερχειλίσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν Κινέζοι επιστήμονες, η λίμνη που έχει αρχίσει να υπερχειλίζει έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος 40-50 μέτρα. Συνολικά ο όγκος του νερού είναι 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Όμως στην περιοχή Γκιρόνγκ σημειώνονται βροχοπτώσεις εξαιτίας των οποίων έχει αποσταθεροποιηθεί το έδαφος, ενώ η βροχή αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

🚨🚨🚨#China alerts new barrier lake forms at #Nepal rivers confluence, posing high breach risk over next 3 days.



A significant barrier lake has formed near the confluence of the Chhochen Khola and Purepu Tsangpo rivers in Nepal, with its water volume estimated at 2 million… pic.twitter.com/XtMiX3YUvs — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) August 27, 2026

Οι κινεζικές αρχές προειδοποίησαν χθες ότι επιπλέον 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού – το αντίστοιχο περίπου 1.200 πισίνων ολυμπιακών διαστάσεων—αναμένεται να εισρεύσουν στην λίμνη τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχείλισης. Γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού.

Το υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας έχει δώσει εντολή στις τοπικές αρχές να παρακολουθούν στενά τη λίμνη, αλλά και τις βροχοπτώσεις και να ενημερώσουν τους κατοίκους των περιοχών που ενδέχεται να πληγούν από τυχόν υπερχείλιση, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Και η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει αυξήσει από χθες τις προειδοποιήσεις της για το ενδεχόμενο νέας κατολίσθησης. «Λόγω του κινδύνου νέας πλημμύρας όλοι οι κάτοικοι (…) καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί», συνέστησε η αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Satellite imagery from August 27 shows the extent of damage caused to Nepal and Tibet following a flash flood that killed at least 359 people and left nearly 1,000 missing.



Both countries said a glacier collapse on August 26 sent a huge torrent of rock, ice, mud and debris… pic.twitter.com/KG5VgeSMBj — The Hindu (@the_hindu) August 28, 2026

Ένας τεράστιος όγκος νερού και λάσπης κατέκλυσε το πρωί της Τετάρτη την περιοχή μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ παρασύροντας ολόκληρα χωριά και στοιχίζοντας τη ζωή σε 469 ανθρώπους στο Νεπάλ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, και σε άλλους 3 στο κινεζικό έδαφος.

Σχεδόν 700 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από drones και εκπαιδευμένους σκύλους έχουν αναπτυχθεί στην Γκιρόνγκ, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο Νεπάλ ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει στείλει δύο ελικόπτερα προκειμένου να βοηθήσουν την απομάκρυνση περίπου 100 εργατών που είναι εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Νεπάλ διευκρίνισε ότι 350 εργάτες και κάτοικοι της περιοχής έχουν ήδη απομακρυνθεί από τον στρατό «σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες τις οποίες δυσκόλεψαν ο καιρός και η πλημμύρα».

Στο μεταξύ τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετάδωσαν χθες ότι 558 άνθρωποι, ανάμεσά τους 260 αλλοδαποί αγνοούνται.

Στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 910, ανάμεσά τους πολλοί αλλοδαποί από την Ινδία, την Ουκρανία, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Μαλαισία.

protothema.gr