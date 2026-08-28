Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Βαρύς παραμένει ο απολογισμός της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου το τεράστιο κύμα λάσπης σάρωσε ολόκληρες περιοχές, αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους.

Ολόκληρες περιοχές έχουν καταστραφεί, πόλεις και χωριά έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά στο Νεπάλ και το Θιβέτ.

If this is the condition of the rocks, just imagine what the people of Nepal must have gone through, Oh God pic.twitter.com/jFnksP9Edj August 27, 2026

Εκατοντάδες ξένοι τουρίστες μεταξύ των αγνοουμένων

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των αγνοουμένων ξεπερνά τους 1.300 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ξένοι τουρίστες που προέρχονται από περισσότερες από 30 χώρες.

Χθες, το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ ανέβασε στους 667 τον αριθμό των τουριστών και ταξιδιωτών – Νεπαλέζων και αλλοδαπών – που αγνοούνται. Ακολουθεί η καταγραφή ανά εθνικότητα:

Τα νέα στοιχεία του Συμβουλίου Τουρισμού του Νεπάλ αναφέρουν ότι μεταξύ των 667 αγνοουμένων περιλαμβάνονται 127 Νεπαλέζοι επισκέπτες.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσοι κάτοικοι της περιοχής που αγνοούνται περιλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Κινέζοι υπήκοοι συγκαταλέγονται στους αγνοούμενους στο Νεπάλ.

Το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ έκανε λόγο για 24 αγνοούμενους Κινέζους. Ο αριθμός αυτός αφορά τους αγνοούμενους στο Νεπάλ και προστίθεται στους 558 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 260 αλλοδαποί, που αγνοούνται στην κινεζική πλευρά των συνόρων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Συμβουλίου Τουρισμού του Νεπάλ, 178 άνθρωποι από την Ινδία αγνοούνται. Άλλοι 11 έχουν διασωθεί.

Ενενήντα Αμερικανοί πολίτες αγνοούνται, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τρεις Αμερικανοί έχουν διασωθεί, ενώ το υπουργείο ανέφερε ότι δεν έχει ενημερωθεί για θανάτους Αμερικανών πολιτών. Νωρίτερα την Πέμπτη, το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ είχε αναφέρει ότι αγνοούνταν 65 Αμερικανοί.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι συνολικά 56 Ουκρανοί καταγράφονται ως «χωρίς επικοινωνία».

«Σύμφωνα με τις επαληθευμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, επί του παρόντος δεν υπάρχουν Ουκρανοί μεταξύ των τραυματιών ή των νεκρών από την καταστροφή», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, δήλωσε την Πέμπτη ότι περισσότεροι από 50 Μαλαισιανοί στο Νεπάλ δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν.

Το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ ανέφερε τον αριθμό των αγνοούμενων Μαλαισιανών στους 51.

Ο αριθμός των Αυστραλών υπηκόων που αγνοούνται μετά τις πλημμύρες αυξήθηκε στους 39, δήλωσε την Παρασκευή η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συμβουλίου Τουρισμού του Νεπάλ, 33 άνθρωποι από το Ηνωμένο Βασίλειο αγνοούνται.

Το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ ανέφερε την Πέμπτη ότι μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται 25 Καναδοί.

Ωστόσο, η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ, δήλωσε ότι η καναδική κυβέρνηση «γνωρίζει για 30 Καναδούς και μόνιμους κατοίκους στο Νεπάλ και το Θιβέτ, των οποίων η τοποθεσία και η κατάσταση δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εννέα εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό έργο στην περιοχή Ρασούβα δεν είχαν δώσει σημεία ζωής μετά τις πλημμύρες.

Το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τέσσερις Νοτιοκορεάτες έχουν διασωθεί.

Αγωνία για νέα κατολίσθηση και πλημμύρες

Πέρα από τις ήδη τεράστιες καταστροφές, επιστήμονες στο Νεπάλ και το Θιβέτ ανησυχούν για το ενδεχόμενο να σημειωθούν νέα επικίνδυνα φαινόμενα.

Η μεγάλη κατολίσθηση έχει μεταβάλει το έδαφος στις ορεινές περιοχές, αυξάνοντας τους φόβους για νέες κατολισθήσεις. Ωστόσο, ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο μιας νέας φονικής πλημμύρας.

Η κατολίσθηση έχει φράξει την κοίτη ενός ποταμού με μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Ως αποτέλεσμα, έχει σχηματιστεί λίμνη, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει σταδιακά.

Οι φόβοι είναι ότι η λίμνη ενδέχεται να υπερχειλίσει ακόμη και μέσα στα επόμενα 24ωρα, προκαλώντας νέα καταστροφή. Για τον λόγο αυτό οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν από την περιοχή.

🌏 NEPAL 🇳🇵 | ÇİN 🇨🇳 |



BİNLERCE İNSAN CANLI CANLI TOPRAĞA GÖMÜLDÜ, KÖYLER HARİTADAN SİLİNDİ.



Herkes yağmur yağmadan bu Selin nasıl olduğunu konuşuyor?



🛘 Saniyeler içinde kütle sel her şeyi alıp götürdü, köyler yok oldu, insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden biri… pic.twitter.com/WOsC6asvwB — Said Ercan 🇹🇷 🌍 (@saidercan) August 26, 2026

Διεθνής βοήθεια στις πληγείσες περιοχές

Την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται για την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Ήδη έχει δρομολογηθεί η αποστολή οκτώ τόνων ανθρωπιστικού υλικού, ενώ βοήθεια ετοιμάζονται να στείλουν, μεταξύ άλλων, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Βρετανία και ο Καναδάς.

Στο μεταξύ, η UNICEF προειδοποιεί για τις ανάγκες των παιδιών που έχουν πληγεί από την καταστροφή. Σύμφωνα με την οργάνωση, περισσότερα από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια.

Πάνω από 9.000 άνθρωποι στις επιχειρήσεις διάσωσης

Στην περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης.

Περισσότεροι από 9.000 στρατιώτες, αστυνομικοί και διασώστες επιχειρούν να εντοπίσουν επιζώντες και αγνοούμενους, αντιμετωπίζοντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Οι συγγενείς των αγνοουμένων βρίσκονται σε αγωνία, αναζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Τα ονόματα των αγνοουμένων δίνονται στις αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται μέσα σε τόνους λάσπης και σε ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές.

Floodwaters swallowing an entire village and houses collapsing under the force of the disaster as deadly floods hit Tibet and Nepal pic.twitter.com/UgrryWtZBu — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Εξετάζεται η αποκόλληση παγετώνα ως αιτία

Οι επιστήμονες εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο η φονική κατολίσθηση να μην συνδέεται με τη σεισμική δόνηση που καταγράφηκε στην περιοχή.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εξετάζει την εκδοχή η καταστροφή να προκλήθηκε από την αποκόλληση τμήματος παγετώνα, το οποίο στη συνέχεια παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του.

Όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν από την καταστροφή περιγράφουν τη διάσωσή τους ως θαύμα, την ώρα που οι δυνάμεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν τη μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

iefimerida.gr