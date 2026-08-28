Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα, καθώς στις φλόγες τυλίχθηκε το αυτοκίνητο 75χρονης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 3:15 τα ξημερώματα σήμερα, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοιχτό υπόστεγο, εξωτερικά της οικίας της 75χρονης ιδιοκτήτριας του, στην Περιστερώνα, επαρχία Λευκωσίας.

Η 75χρονη κατέσβησε τη φωτιά, από την οποία προκλήθηκαν ζημιές στο μπροστά μέρος και στον μπροστινό ανεμοθώρακα.

Στη σκηνή μετέβησαν και διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η σκηνή αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις το πρωί σήμερα, από Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία, για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Το ΤΑΕ Μόρφου διερευνά.