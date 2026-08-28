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Νέα κόντρα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Καναδά, προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο η λίμνη Οντάριο μετονομάζεται «αμέσως» σε «Λίμνη της Αμερικής».

Η κίνηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η λίμνη θα ονομάζεται Οντάριο «σήμερα και για πάντα», την ώρα που οι δύο χώρες βρίσκονται σε σκληρή εμπορική αντιπαράθεση και ανταλλάσσουν νέους δασμούς.

Κάρνεϊ: «Λίμνη Οντάριο, σήμερα και για πάντα»

Ο Καναδός πρωθυπουργός απάντησε στην απόφαση Τραμπ με ανάρτησή του στα γαλλικά στην πλατφόρμα X, υπογραμμίζοντας ότι η ονομασία της λίμνης δεν αλλάζει για τον Καναδά.

«Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν. Οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα υδρωνύμιά τους», έγραψε ο Κάρνεϊ.

«Οι Καναδές και οι Καναδοί ξέρουν επίσης ότι πρέπει να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους, και αυτή η λίμνη ονομάζεται Λίμνη Οντάριο – σήμερα και για πάντα», πρόσθεσε.

Ο Κάρνεϊ επισήμανε ακόμη ότι η ονομασία της λίμνης, η οποία βρίσκεται στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Καναδά, «χρονολογείται πριν από 400 και πλέον χρόνια, πολύ πριν από την Καναδική Συνομοσπονδία και τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Ο χάρτης στο Οβάλ Γραφείο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα το εκτελεστικό διάταγμα για την αλλαγή της ονομασίας, ενώ στο Οβάλ Γραφείο είχε τοποθετηθεί για την περίσταση χάρτης στον οποίο η λίμνη, μία από τις Μεγάλες Λίμνες της συνοριακής περιοχής, εμφανιζόταν ήδη ως «Λίμνη της Αμερικής» με μεγάλα κόκκινα γράμματα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος προστάτης των Μεγάλων Λιμνών», αναφέρεται στο εκτελεστικό διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε στη συνέχεια από τον Λευκό Οίκο.

🚨 BREAKING: @POTUS signs an Executive Order renaming Lake Ontario as Lake America.



Here is the text of the Order:



By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered:



Section 1. Purpose and Policy.… pic.twitter.com/ggfLXiD0g7 August 27, 2026

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες διεκδικούν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου της λίμνης, καθώς τα βαθύτερα τμήματα βρίσκονται στο αμερικανικό έδαφος».

Η απόφαση του Τραμπ, πάντως, δεν συνεπάγεται καμία διεθνή αναγνώριση της νέας ονομασίας.

«Μπορεί να αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού ή του Ειρηνικού»

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνόδευσε την απόφασή του και με σχόλιο για το ενδεχόμενο… νέων μετονομασιών.

«Έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός. Οπότε μπορεί να αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού ή του Ειρηνικού. Μπορεί να αλλάξουμε και τα δύο», δήλωσε.

Ήδη, στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ είχε διατάξει τη μετονομασία του «Κόλπου του Μεξικού» σε «Κόλπο της Αμερικής».

Πριν από την υπογραφή του νέου εκτελεστικού διατάγματος, είχε αναφερθεί επανειλημμένα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αλλαγή του ονόματος της λίμνης Οντάριο. Παράλληλα, έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

Η ονομασία «Οντάριο», την οποία φέρει και η ομώνυμη καναδική επαρχία, προέρχεται, σύμφωνα με ετυμολογική εξήγηση της καναδικής κυβέρνησης, από τη λέξη «kanadario» των Ιροκουά, η οποία σημαίνει «αστραφτερό» νερό.

Η ιστορική διάσταση της ονομασίας αποτέλεσε και βασικό στοιχείο της απάντησης του Κάρνεϊ προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Νέα ένταση εν μέσω εμπορικού πολέμου

Η κίνηση Τραμπ έρχεται ενώ Ουάσινγκτον και Οτάβα βρίσκονται ήδη σε σκληρή εμπορική αντιπαράθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον Καναδά ότι εκμεταλλεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ χθες εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον των Καναδών.

«Οι Καναδοί μας φέρθηκαν πολύ άσχημα. Είναι κακοί άνθρωποι», δήλωσε.

Η νέα κίνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου κινδυνεύει να υπονομεύσει τις ελπίδες που είχε εκφράσει την Πέμπτη η Οτάβα για επανέναρξη των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.

Η Ουάσινγκτον πρόκειται από το Σάββατο, μετά τη διακοπή των εμπορικών διαπραγματεύσεων από την Οτάβα, να επιβάλει νέους δασμούς σε σειρά καναδικών προϊόντων.

protothema.gr