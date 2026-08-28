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Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το παλάτι.

O Xάραλντ νοσηλευόταν στο νοσοομείο το τελευταίο δεκαήμερο για μια σπάνια αιματολογική πάθηση.

Το παλάτι στο Όσλο ανακοίνωσε ότι απεβίωσε ειρηνικά στις 06:35 τοπική ώρα (04:35 GMT) την Παρασκευή στο εθνικό νοσοκομείο του Όσλο.

24 ώρες πριν από τον θάνατό του, μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν επισκεφθεί τον βασιλιά και πλήθη είχαν αφήσει λουλούδια στο παλάτι.

Ο Χάραλντ ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Νορβηγίας που γεννήθηκε στη Νορβηγία από τον 14ο αιώνα. Θα τον διαδεχθεί ο γιος του Χάακον.

Μετά από 35 χρόνια στο θρόνο, θα μείνει στην ιστορία ως μια δημοφιλής και μεταρρυθμιστική προσωπικότητα που εκσυγχρόνισε τη μοναρχία, έσπασε την παράδοση καθώς παντρεύτηκε μια κοινή θνητή και υπηρέτησε ως ενωτική προσωπικότητα στις πιο δύσκολες στιγμές της Νορβηγίας.

Οι βασιλικοί παρατηρητές λένε ότι ήταν προσγειωμένος, σεβαστός και αγαπητός, περιγράφοντάς τον ως «παππού» του έθνους και «βασιλιά του λαού» – έναν τίτλο που χρησιμοποιούσε και ο πατέρας του, ο βασιλιάς Όλαφ Ε΄.

iefimerida.gr