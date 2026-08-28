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Παρά την επίμονη ακρίβεια και τις αυξημένες πιέσεις στο κόστος ζωής, οι καταθέσεις στην Κύπρο συνέχισαν να αυξάνονται, ξεπερνώντας ένα ακόμη ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία.

Οι καταθέσεις των κατοίκων Κύπρου αυξήθηκαν κατά €603,2 εκατ. τον Ιούλιο του 2026 και έφθασαν στα €52,14 δισ., από €51,56 δισ. τον προηγούμενο μήνα. Μέσα σε οκτώ μήνες, το υπόλοιπο των καταθέσεων των κατοίκων Κύπρου αυξήθηκε από €49,86 δισ. τον Ιανουάριο σε €52,14 δισ. τον Ιούλιο — μια ενίσχυση της τάξης των €2,28 δισ.

Η αύξηση καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο εναρμονισμένος πληθωρισμός ανήλθε στο 4,4%, με το κόστος της στέγασης, της ενέργειας και των υπηρεσιών να συνεχίζει να ασκεί σημαντικές πιέσεις στα νοικοκυριά. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι, παρά το αυξημένο κόστος καθημερινής διαβίωσης, τα νοικοκυριά εξακολούθησαν να βάζουν χρήματα στην άκρη. Οι καταθέσεις τους αυξήθηκαν κατά €195,7 εκατ. μέσα σε έναν μήνα και ανήλθαν στα €30,66 δισ., παραμένοντας η μεγαλύτερη δεξαμενή καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η συμβολή των επιχειρήσεων. Οι καταθέσεις των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €257,1 εκατ., φθάνοντας τα €13,59 δισ. και καταγράφοντας ετήσια αύξηση 12,2%.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα δείχνουν ότι τον Ιούλιο του 2025, οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου ανέρχονταν σε €49,09 δισ. Ένα χρόνο αργότερα, το ποσό έχει αυξηθεί κατά περίπου €3,05 δισ., φθάνοντας στα €52,14 δισ. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του συνόλου των καταθέσεων επιταχύνθηκε στο 7,3% τον Ιούλιο, από 5,8% τον Ιούνιο, στοιχείο που δείχνει ότι η εισροή κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα διατηρεί ισχυρή δυναμική, καθώς συντελείται σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών δέχεται πιέσεις.

Ωστόσο, η αντίφαση των στοιχείων που ανακοινώνονται είναι εμφανής. Από τη μία, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ακριβότερη στέγαση, ενέργεια και καθημερινές υπηρεσίες και, από την άλλη, οι καταθέσεις όχι μόνο δεν υποχωρούν αλλά συνεχίζουν να αυξάνονται. Τα στοιχεία ενδέχεται να δείχνουν ότι ένα μέρος των νοικοκυριών εξακολουθεί να διαθέτει αποταμιευτική δυνατότητα, ενώ η αβεβαιότητα και το αυξημένο κόστος ζωής μπορεί επίσης να ενισχύουν την ανάγκη για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου οικονομικού «μαξιλαριού».

Την ίδια ώρα, η ισχυρή αύξηση των επιχειρηματικών καταθέσεων υποδηλώνει ενισχυμένη ρευστότητα στον εταιρικό τομέα, εν μέσω θερινής περιόδου που ο τζίρος των επιχειρήσεων είμαι μεγαλύτερος.

Οι αυξημένες καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα είχαν σχολιαστεί και από την Κεντρική Τράπεζα στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και όπως σημειώνεται, παρά το αυξημένο επίπεδο αβεβαιότητας στο εξωτερικό περιβάλλον, η αύξηση των ταμειακών αποθεμάτων του εγχώριου ιδιωτικού μη χρηματοοικονομικού τομέα λειτουργεί ως προληπτικό απόθεμα ρευστότητας έναντι μελλοντικών κραδασμών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του. Συγκεκριμένα, οι ευνοϊκές εγχώριες, μακροοικονομικές συνθήκες στήριξαν την περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων του τομέα, με τους ετήσιους ρυθμούς αύξησης των καταθέσεων του τομέα να φθάνουν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2018 για τις εγχώριες επιχειρήσεις (17,5%) και σε αξιόλογα επίπεδα για εγχώρια νοικοκυριά (6,2%).

Ο κυπριακός τραπεζικός τομέας διατήρησε και τα υψηλά επίπεδα ρευστότητάς του, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας να συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών υψηλότερων στην ΕΕ. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας να φθάνει στο 318,6% στο τέλος του 2025, ξεπερνώντας σημαντικά τόσο τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις του 100% καθώς, επίσης, και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 163,1% , με τον κυπριακό τραπεζικό τομέα να καταγράφει τον τρίτο υψηλότερο δείκτη στην ΕΕ.