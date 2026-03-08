Διμερής άσκηση Έρευνας και Διάσωσης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ-01/26», πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε εντός της Περιοχής Ευθύνης Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή της Φρεγάτας «Κίμων» του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ελικοπτέρου της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς καθώς και ελικοπτέρου της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Η εν λόγω άσκηση, τον συντονισμό της οποίας είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης Διακρατικής Συμφωνίας Ε-Δ μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας, οι πρόνοιες της οποίας ενεργοποιούνται στις εν λόγω ασκήσεις προς αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ε-Δ στην ανατολική Μεσόγειο.