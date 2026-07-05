Μια συγκλονιστική μαρτυρία επιβίωσης έρχεται από τη Βενεζουέλα, όπου ένας 43χρονος ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια, οκτώ ημέρες μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Ο άνδρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε εγκλωβισμένος κάτω από τα χαλάσματα, τη μάχη του να κρατηθεί στη ζωή, αλλά και τις σκέψεις που τον βοήθησαν να αντέξει μέχρι τη διάσωσή του.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο 43χρονος ανέφερε ότι όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν πέτρες έπεσαν στο κεφάλι και στο μάτι του.

«Έγιναν όλα μαύρα»

«Στην αρχή έπεσαν πέτρες στο κεφάλι μου και στο μάτι μου. Εκείνη τη στιγμή έγιναν όλα μαύρα, νομίζω ότι έχασα για λίγο τις αισθήσεις μου», είπε ο 43χρονος.

Όπως περιέγραψε, όταν συνήλθε, κατάλαβε ότι ήταν παγιδευμένος και δεν μπορούσε να κουνηθεί.

«Όταν συνήλθα λίγο, αισθανόμουν ότι δεν μπορούσα να κουνηθώ. Είχα πέτρες πάνω μου», ανέφερε.

Ο ίδιος προσπάθησε αρχικά να καλέσει σε βοήθεια, όμως κανείς δεν μπορούσε να τον ακούσει. «Προσπάθησα να φωνάξω, αλλά κανείς δεν με άκουσε. Και εγώ δεν άκουσα κανέναν άλλον να είναι μέσα στο κτήριο. Απόλυτη σιωπή», σημείωσε.

«Περίμενα ένα θαύμα»

Ο 43χρονος μίλησε και για τις στιγμές που πίστεψε ότι δεν θα καταφέρει να βγει ζωντανός από τα συντρίμμια.

«Κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν θα βγω. Περίμενα ένα θαύμα, αλλά με την πίστη στον Θεό και την προσευχή βγήκα», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, μέσα στις ώρες της αγωνίας σκεφτόταν τη γυναίκα και τα παιδιά του, ζητώντας μία ακόμη ευκαιρία.

«Ζητούσα μόνο μία ευκαιρία να κάνω τα πράγματα ξανά. Σκεφτόμουν ότι θέλω να δω ξανά τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου και από εδώ και πέρα, με αυτή την ευκαιρία, θέλω να κάνω κάτι καλύτερο και να βοηθήσω αυτούς που δεν μπορούσαν να βγουν», ανέφερε.

Τι είπε ο Έλληνας γιατρός που τον περιέθαλψε

Για την κατάσταση της υγείας του 43χρονου μίλησε και ο Έλληνας γιατρός που τον περιέθαλψε στο Καράκας, επισημαίνοντας ότι η εικόνα του είναι πολύ καλή, δεδομένων των συνθηκών κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε.

Όπως εξήγησε, καθοριστικό ρόλο για την επιβίωσή του έπαιξε το γεγονός ότι, όταν τον εντόπισαν, οι διασώστες τοποθέτησαν ένα μικρό σωληνάκι μέσω του οποίου του χορηγούσαν τρόφιμα, νερό και ηλεκτρολύτες.

«Αυτό τον βοήθησε για να τον σώσουν», ανέφερε ο γιατρός.

Η ιστορία του 43χρονου αποτελεί μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές μέσα στην τραγωδία που προκάλεσε ο σεισμός στη Βενεζουέλα, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και κάτω από τα συντρίμμια, η ελπίδα μπορεί να παραμείνει ζωντανή.

cnn.gr