Γίνεται σε ένα παιχνίδι για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026… όλοι να ασχολούνται με τη διαιτησία σα να είναι ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος; Από ό,τι φαίνεται όλα είναι δυνατά! Μάλιστα το παράδοξο είναι πως παρότι συνήθως οι «μεγάλοι» είναι αυτοί που ευνοούνται, τώρα οι Γάλλοι έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν παράπονα από τον διαιτητή της αναμέτρησης με την Παραγουάη χθες βράδυ.

Το βασικότερο πρόβλημα ήταν πως κινδύνεψε η σωματική ακεραιότητα αρκετών παικτών της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν από το πολύ σκληρό παιχνίδι των λατινοαμερικανών που έβγαλαν όλο το παιχνίδι χωρίς να δεχθούν ούτε μια κίτρινη κάρτα, ενώ οι Γάλλοι από την πλευρά τους είδαν τρεις κίτρινες.

Η Γαλλία δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην Παραγουάη και χρειάστηκε το εύστοχο πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στο 70ο λεπτό για να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Κάθε συζήτηση για το αγωνιστικό σκέλος της αναμέτρησης όμως πέρασε σε δεύτερη μέρα και κύριο θέμα συζήτησης στον απόηχο της αναμέτρησης, είναι το σκληρό παιχνίδι της Παραγουάης και γενικότερα ο τρόπος που επέλεξε να αγωνιστεί κόντρα στους «τρικολόρ».

Ο Κιλιάν Εμπαπέ εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκεια του για την αντιμετώπιση αυτή, τονίζοντας ωστόσο, ότι η ομάδα του μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε αντίπαλο. Τα σκληρά μαρκαρίσματα της ομάδας της Λατινικής Αμερικής, σχολίασε και ο προπονητής της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, αλλά και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα έστελνε αντίπαλο στο νοσοκομείο, αν αγωνιζόταν στο παιχνίδι αυτό.

⚽️🔗▶️ The Uzbek referee Ilgiz Tantashev definitely bet on yellow cards for this match, there's no other explanation; his refereeing career should be ended. @grok ? pic.twitter.com/hVq9TnvKO2 July 5, 2026

Τα παράπονα των Γάλλων είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση του διαιτητή, ο οποίος δεν τιμώρησε την Παραγουάη για κανένα από τα πολλά σκληρά μαρκαρίσματα των παικτών της, ενώ αντίθετα χρέωσε τρεις ποδοσφαιριστές της Γαλλίας με κίτρινη κάρτα.

Paraguay – France



Yet another disgusting refereeing performance. Paraguay played dirty and underhandedly, but not a single Paraguayan player received a card, while the French got 3.



Galarza is the most repulsive player of this entire championship – he alone should have received… pic.twitter.com/qRGgfWjLiz July 4, 2026

Η γνωστή γαλλική αθλητική εφημερίδα «Equipe»… κατακεραύνωσε τον Ιλγκίζ Ταντάσεφ, βαθμολογώντας τον με 1/10. Όπως ανέφεραν, ο διαιτητής δεν έλεγξε το παιχνίδι, ήταν ανεκτικός στα αντιαθλητικά μαρκαρίσματα και δεν τιμώρησε κανέναν παίκτη της Παραγουάης με κίτρινη κάρτα. Οι Γάλλοι έκαναν λόγο για διαφορετικά κριτήρια στα σφυρίγματα του, τα οποία θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την έκβαση του αγώνα.

Εμπαπέ: «Ξέρουμε κι εμείς να παίζουμε βρώμικο ποδόσφαιρο…»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σχολίασε τον τρόπο που προσέγγισε η Παραγουάη το παιχνίδι, όντας έξαλλος με τα σκληρά φάουλ της αντιπάλου, αλλά τόνισε ότι η ομάδα του έχει μάθει να αγωνίζεται με κάθε τρόπο.

«Ξέραμε πως θα έπαιζαν. Έχουμε δείξει ότι όπως μπορούμε να παίξουμε καλά, έτσι μπορούμε να παίξουμε και βρώμικα, όταν χρειαστεί. Νόμιζαν ότι θα έρθουμε με σμόκιν, αλλά εμείς έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε και σκληρά και να λερωθούμε αν χρειαστεί».



Ιμπραΐμοβιτς: «Αν έπαιζα κόντρα στην Παραγουάη θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο»

«Χαλάστηκε» ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς από την εικόνα της Παραγουάης στον αγώνα απέναντι στη Γαλλία (0-1) για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο άλλοτε σπουδαίος στράικερ κλήθηκε να σχολιάσει το σκληρό παιχνίδι των Λατινοαμερικανών, λέγοντας πως ο ίδιος θα είχε αποβληθεί 4-5 φορές στο ματς καθώς οι Παραγουανοί προκαλούσαν.

Τόνισε δε, πως αν είχε μια τέτοια αντιμετώπιση από αντιπάλους, λογικά θα είχε στείλει… κάποιον στο νοσοκομείο, θέλοντας να δείξει τον εκνευρισμό και την αντίθεσή του με την αγωνιστική συμπεριφορά της Παραγουάης. «Σήμερα, η Γαλλία είχε ψυχραιμία. Έπρεπε να μην αφήσουν τον εαυτό τους να προκληθεί και τα κατάφεραν.

Αν είχα παίξει εγώ αυτόν τον αγώνα θα με είχαν αποβάλλει με τέσσερις κόκκινες κάρτες και θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο. Δεν μου αρέσουν, αλλά οι προκλήσεις αποτελούν μέρος του παιχνιδιού. Αλλά η Γαλλία έδειξε ψυχραιμία, παρέμειναν χαλαροί, τους χάρισαν ένα χαμόγελο. Και, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να απαντήσεις, χαμογέλα και μην πέφτεις στα παιχνίδια τους», ανέφερε με νόημα ο Ζλάταν.

Ποιος είναι ο διαιτητής Ιλγκίζ Ταντάσεφ

Οι οπαδοί έμειναν εξοργισμένοι από τις αποφάσεις του διαιτητή Ιλγκίζ Ταντάσεφ στη νίκη της Γαλλίας με 1-0 επί της Παραγουάης στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Γεννημένος στη Μπουχάρα του Ουζμπεκιστάν στις 5 Απριλίου 1984, ο Ταντάσεφ ξεκίνησε την καριέρα του ως διαιτητής στη χώρα του το 2008. Απέκτησε την πιστοποίησή του ως διεθνής διαιτητής της FIFA το 2013 και έκτοτε έχει διαιτητεύσει σε πολλές διοργανώσεις του Κυπέλλου Ασίας της AFC, καθώς και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού του 2024.

Ο 42χρονος είναι γνωστός για την αυστηρή του προσέγγιση και την τάση του να διατηρεί την ομαλή ροή του αγώνα με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που αποτελεί την πρώτη του συμμετοχή στο τουρνουά, διαιτήτευσε την ήττα της Σκωτίας με 1-0 από το Μαρόκο και την ισοπαλία της Αλγερίας με 3-3 με την Αυστρία κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων.

Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο αγώνων, έδειξε συνολικά μόλις τρεις κίτρινες κάρτες. Στην αναμέτρηση Γαλλία-Παραγουάη, η οποία ήταν μια έντονη σωματική μάχη, έδειξε τρεις κίτρινες κάρτες σε παίκτες των «Les Bleus» και καμία στην ομάδα της Νότιας Αμερικής. Μετά το σφύριγμα της λήξης, δέχτηκε σφοδρή κριτική τόσο από τους οπαδούς όσο και από τους σχολιαστές για την αδυναμία του να προστατεύσει τους παίκτες.

protothema.gr