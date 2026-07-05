Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πολλά προϊόντα να γίνονται viral από την μία μέρα στην άλλη.

Μαζί με την φρενίτιδα των τερατόμορφων Labubu, και άλλων υπερχαριτωμένων παιχνιδιών-διακοσμητικών, εμφανίστηκε και μία άλλη, παράλληλη τάση: το λεγόμενο «κουτί-έκπληξη».

Τα «κουτιά-έκπληξη» (blind boxes) είναι ουσιαστικά «κουτιά-μυστήριο». Όταν αγοράζετε ένα πακέτο, δεν γνωρίζετε ποια συγκεκριμένη έκδοση του συλλεκτικού αντικειμένου βρίσκεται μέσα, μέχρι να το ανοίξετε.

Μπορεί να αγοράσετε ένα κουτί-έκπληξη που περιέχει μια πραγματικά σπάνια, ξεχωριστή φιγούρα. Ή μπορεί να καταλήξετε με μια συνηθισμένη φιγούρα, από την οποία έχετε ήδη πέντε.

Είναι στην πράξη ένα παιχνίδι τύχης.

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο. Απ’ όταν ήμασταν παιδιά αγοράζαμε από το περίπτερο αυγά kinder και κάρτες pokemon που λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο.

Πληρώνεις για ένα σφραγισμένο πακέτο και μαθαίνεις ποιες κάρτες πήρες (και πόσο σπάνιες είναι) μόνο αφού το ανοίξεις.

Αν είσαι γονιός παιδιών που λατρεύουν τα «blind boxes», ίσως ανησυχείς για το πώς αυτό το παιχνίδι τύχης θυμίζει τζόγο, γράφει σε άρθρο της στο The Conversation η Δρ Αναστασία Χρόνη (Anastasia Hronis) η οποία είναι Κλινική Ψυχολόγος και ιδρύτρια του Ινστιτούτου για την ανθρώπινη ευεξία, Australian Institute for human Wellness.

Είναι λοιπόν τα «blind boxes» τζόγος; Και πώς μπορούν οι γονείς να τα αντιμετωπίσουν καλύτερα μαζί με τα παιδιά τους;

I should be opening blind boxes with my girl in person right now 😭



But I do have this one on my wishlist 👹 pic.twitter.com/Ukhd3tMOf6 — 𝕵𝖔𝖉𝖎𝖊-𝕷𝖊𝖎𝖌𝖍♡ (@deadringxr) July 1, 2026

Είναι τυχερό παιχνίδι;

Τα κλειστά κουτιά δεν αποτελούν τυχερό παιχνίδι σύμφωνα με τους περισσότερους νομικούς ορισμούς.

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, τα blind boxes δεν θεωρούνται σήμερα τυχερά παιχνίδια ή τζόγος.

Με βάση τον Ν. 4002/2011, ένα παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως τυχερό όταν το αποτέλεσμα εξαρτάται από την τύχη και υπάρχει δυνατότητα οικονομικού οφέλους ή χρηματικού κέρδους για τον παίκτη.

Στην περίπτωση των blind boxes, παρότι υπάρχει το στοιχείο της τύχης, ο καταναλωτής λαμβάνει πάντα ένα φυσικό προϊόν και δεν υπάρχει χρηματικό έπαθλο ή οικονομική επιστροφή ανάλογα με το τι θα τύχει.

Γι’ αυτό αντιμετωπίζονται νομικά ως αγορά συλλεκτικών προϊόντων με άγνωστο περιεχόμενο και όχι ως τυχερό παίγνιο.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική «γκρίζα ζώνη» στη συζήτηση γύρω από αυτά, γιατί παρότι νομικά δεν είναι τζόγος, στην πράξη χρησιμοποιούν μηχανισμούς παρόμοιους με εκείνους του τζόγου.

Η αβεβαιότητα για το περιεχόμενο δημιουργεί προσμονή και έντονη συναισθηματική ανταπόκριση όταν αποκαλύπτεται το αποτέλεσμα, ενώ η πιθανότητα να πετύχει κανείς ένα σπάνιο αντικείμενο μπορεί να οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες αγορές, ειδικά σε παιδιά και εφήβους.

Έτσι, παρόλο που δεν υπάρχει χρηματικό κέρδος και δεν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις του τζόγου, ψυχολογικά λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με άλλες μορφές τυχερών παιχνιδιών, όπως τα loot boxes ή τα κουλοχέρηδες, κάτι που έχει ανοίξει διεθνώς συζήτηση για πιθανή αυστηρότερη ρύθμιση στο μέλλον.

Επομένως, ίσως θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αλληλεπιδρούν μαζί τους.

Η επίδραση της ντοπαμίνης στον τζόγο

Τα κουτιά αξιοποιούν τις ίδιες νευρολογικές οδούς που κάνουν τον τζόγο τόσο ελκυστικό, και η ντοπαμίνη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

Η ντοπαμίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής – ένας χημικός αγγελιοφόρος που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Στέλνει μηνύματα μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του νευρικού σας συστήματος, βοηθώντας το σώμα και τον εγκέφαλό σας να συντονίζουν τα πάντα, από την κίνηση έως τη διάθεσή σας.

Η ντοπαμίνη είναι πιο γνωστή για τον ρόλο της στη βραχυπρόθεσμη ευχαρίστηση και στην «ώθηση» που λαμβάνουμε από πράγματα όπως το να τρώμε νόστιμα φαγητά, να περιηγούμαστε στα κοινωνικά δίκτυα ή να κερδίζουμε ένα βραβείο. Η αναζήτηση αυτής της «ώθησης» σημαίνει ότι η ντοπαμίνη μπορεί να ενισχύσει τόσο επιβλαβείς όσο και ωφέλιμες συμπεριφορές.

Και δεν ενεργοποιείται μόνο όταν βιώνουμε ευχαρίστηση. Διαδραματίζει επίσης ρόλο στην προσδοκία και στην αναζήτηση της ευχαρίστησης.

Ο εγκέφαλος θεωρεί «συναρπαστικό» το να περιμένει με αγωνία και να αποκαλύπτεται μια ανταμοιβή, σε αντίθεση με τη βεβαιότητα του να γνωρίζει ακριβώς τι πρόκειται να αγοραστεί.

Οι αβέβαιες ανταμοιβές είναι ιδιαίτερα ισχυρές, γι’ αυτό και οι «τυφλές» ανταμοιβές φαίνονται τόσο ελκυστικές.

Ένα άλλο παράδειγμα σε αυτό είναι το συνεχόμενο swipe στις εφαρμογές για ραντεβού, όπως το Tinder.

Αυτός είναι ο ίδιος μηχανισμός που παρατηρούμε να λειτουργεί στον τζόγο, ιδιαίτερα στις μηχανές πόκερ.

Η ντοπαμίνη δημιουργεί ενθουσιασμό, προσμονή και αίσθηση ανταμοιβής στον εγκέφαλό μας – όχι μόνο όταν κερδίζουμε, αλλά και όταν «σχεδόν κερδίζουμε» (δηλαδή όταν χάνουμε, αλλά νιώθουμε ότι ήταν παραλίγο).

Αυτός είναι ένας βασικός παράγοντας που ενισχύει τον εθιστικό χαρακτήρα των μηχανών πόκερ.

Mountainous city in NW China's Shaanxi cultivates thriving plush toy industry



Production is in full swing at a plush #toy company in the Wuli Industrial Cluster in Hanbin district of Ankang, northwest #China's #Shaanxi Province. In one corner, plush blind boxes are boxed and… pic.twitter.com/MwpLIEcz4X — Voice of the People (@VoiceofPD) July 3, 2026

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;

Ο στόχος δεν είναι να τρομάξουμε τα παιδιά (ή τους γονείς), αλλά να τα βοηθήσουμε να κάνουν υγιείς και ενημερωμένες επιλογές, γράφει η Δρ. Χρόνη.

Αυτό μπορεί να σημαίνει να αποφασίσετε μαζί έναν απλό κανόνα. Για παράδειγμα, οι γονείς μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν ένα καθορισμένο μέρος του χαρτζιλικιού τους. Όταν τα όρια έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων, δεν «είστε σκληροί» εκείνη τη στιγμή, απλώς ακολουθείτε το σχέδιο που φτιάξατε μαζί.

Μπορεί επίσης να θέλετε να ενθαρρύνετε το παιδί σας να περιμένει μέχρι να φτάσει στο σπίτι για να ανοίξει το κουτί-έκπληξη. Έτσι αποφεύγεται μια κατάσταση πειρασμού, όπου το ανοίγει αμέσως μόλις το αγοράσει και νιώθει την παρόρμηση να επιστρέψει στο κατάστημα και να αγοράσει άλλο ένα αν δεν είναι αυτό που ήλπιζε.

Η απογοήτευση είναι επίσης μέρος της μάθησης.

Όταν δεν πάρει το «σπάνιο» κουτί, μπορεί να είναι δελεαστικό να απαλύνει την απογοήτευση αγοράζοντας «μόνο ένα ακόμα». Αντ’ αυτού, το να ονομάσετε το συναίσθημα («Είναι τόσο ενοχλητικό όταν πραγματικά ήλπιζες για αυτό») και να το αντιμετωπίσετε μαζί βοηθά τα παιδιά να εξασκηθούν στο να αντέχουν την απογοήτευση χωρίς να κυνηγούν αμέσως το επόμενο πράγμα.

Τέλος, αξίζει να προσέχετε πότε τα κουτιά-έκπληξη μετατρέπονται από περιστασιακή απόλαυση σε συνεχή εμμονή ή ανάγκη.

Τα σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν το γεγονός ότι το παιδί σας μιλάει συνεχώς γι’ αυτά, τα αγοράζει κρυφά στο διαδίκτυο ή αναστατώνεται ασυνήθιστα όταν του λέτε «όχι».

Αυτό είναι ένα σήμα να πατήσετε «παύση» και να κατευθύνετε μέρος αυτής της ενέργειας προς άλλα ενδιαφέροντα ή «υγιείς δραστηριότητες που απελευθερώνουν ντοπαμίνη», όπως δημιουργικά έργα, αθλήματα, χρόνο με φίλους ή συλλογές με τρόπους όπου το αποτέλεσμα είναι πιο προβλέψιμο, όπως το να μαζεύουν χρήματα για ένα συγκεκριμένο φιγούρα αντί να βασίζονται στην τύχη.

in.gr