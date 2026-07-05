πορεί ένα chatbot να επηρεάσει την πορεία μιας σχέσης; Για τρεις ανθρώπους, η απάντηση είναι «ναι». Καθώς όλο και περισσότεροι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη για συμβουλές, επιβεβαίωση ή ακόμη και συναισθηματική υποστήριξη, η AI φαίνεται ότι δεν μένει πάντα έξω από την προσωπική ζωή. Τρεις άνθρωποι περιέγραψαν στο Bustle πώς οι συνομιλίες των συντρόφων τους με το ChatGPT συνέβαλαν στη διάλυση των σχέσεών τους.

«Το ChatGPT του πρότεινε να με χωρίσει»

Η Lindsey δεν είχε κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η σχέση της περνούσε σοβαρή κρίση. Ένα βράδυ, όμως, όταν χρησιμοποίησε τον υπολογιστή του συντρόφου της για να ολοκληρώσει ένα επαγγελματικό email, είδε στη λίστα του ChatGPT μια συνομιλία με τίτλο που παρέπεμπε σε προβλήματα και αβεβαιότητα στη σχέση τους.

Από περιέργεια άνοιξε τη συζήτηση και ανακάλυψε ότι επί σχεδόν δύο μήνες εκείνος συζητούσε με το chatbot κάθε αμφιβολία που είχε για τη σχέση τους. Εξέφραζε ερωτήματα για το αν ήταν πραγματικά ερωτευμένος, αν την έβρισκε ελκυστική και αν είχαν μέλλον μαζί.

Σύμφωνα με τη Lindsey, οι απαντήσεις του ChatGPT δεν λειτουργούσαν ως μια ουδέτερη δεύτερη γνώμη, αλλά επιβεβαίωναν τις ανησυχίες του, φτάνοντας ακόμη και να του προτείνουν να εξετάσει το ενδεχόμενο του χωρισμού.

Η ίδια έφυγε από το σπίτι του χωρίς να πει λέξη. Εκείνος προσπάθησε αργότερα να εξηγήσει ότι όλα όσα έγραφε ήταν αποτέλεσμα του άγχους που ένιωθε για τη σχέση τους και ζήτησε συγγνώμη. Παρότι αποφάσισαν να προσπαθήσουν ξανά, λίγους μήνες αργότερα χώρισαν οριστικά.

«Δεν ήξερα πλέον ποιος ήταν η αλήθεια. Αυτός που έλεγε σε εμένα ή εκείνος που έλεγε στο ChatGPT», είπε.

«Έμαθα ότι ήθελε να με χωρίσει από το ChatGPT του»

Η Claire διατηρούσε σχέση εξ αποστάσεως επί τρία χρόνια. Με τον καιρό παρατήρησε ότι ο σύντροφός της χρησιμοποιούσε το ChatGPT σχεδόν για τα πάντα: από μικρές αποφάσεις της καθημερινότητας μέχρι τον τρόπο που θα απαντούσε στα μηνύματά της.

Παράλληλα, η συμπεριφορά του απέναντί της είχε αλλάξει. Επικοινωνούσαν όλο και λιγότερο, ενώ εκείνη ένιωθε ότι μιλούσε σε έναν άνθρωπο που είχε αρχίσει να εκφράζεται με τρόπο σχεδόν μηχανικό. Αναζητώντας μια εξήγηση, συνδέθηκε στον λογαριασμό του ChatGPT χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που εκείνος της είχε δώσει στο παρελθόν για άλλον λόγο. Αυτό που αντίκρισε την άφησε άφωνη. Η πιο πρόσφατη ερώτησή του ήταν: «Πώς να της εξηγήσω ότι θέλω να χωρίσουμε;»

Διαβάζοντας τις προηγούμενες συνομιλίες, διαπίστωσε ότι είχε περιγράψει στο chatbot όλες τις διαφωνίες τους, ζητώντας συμβουλές, ενώ είχε ανεβάσει ακόμη και στιγμιότυπα από τις συνομιλίες τους για να του προτείνει απαντήσεις.

Όταν του ζήτησε εξηγήσεις, εκείνος αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας την ότι παραβίασε την ιδιωτικότητά του. Υποστήριξε επίσης ότι εκείνη, ανακαλύπτοντας τις συνομιλίες, απλώς έκανε πιο γρήγορη μια απόφαση που είχε ήδη πάρει. Η γυναίκα, ωστόσο, αναρωτιέται αν η απόφαση ήταν πραγματικά δική του ή αν οι συνεχείς συζητήσεις με την AI ενίσχυαν κάθε αρνητική σκέψη του για τη σχέση.

«Η συγγνώμη της έμοιαζε γραμμένη από το ChatGPT»

Η τρίτη ιστορία αφορά τη Mya, η οποία γνώριζε ότι η σύντροφός της χρησιμοποιούσε συχνά το ChatGPT για να συντάσσει emails, μηνύματα ή να ζητά συμβουλές. Όταν όμως έμαθε ότι την είχε απατήσει και διέκοψε κάθε επικοινωνία, έλαβε λίγο αργότερα ένα μήνυμα απολογίας που της φάνηκε κάθε άλλο παρά προσωπικό.

Όπως περιγράφει, το ύφος, οι μεγάλες παύσεις, οι εκφράσεις και η δομή του κειμένου θύμιζαν έντονα τον τρόπο που γράφει το ChatGPT. Αυτό που τη δυσκόλεψε περισσότερο ήταν ότι το μήνυμα έμοιαζε να δικαιολογεί κυρίως τη συμπεριφορά της πρώην συντρόφου της, χωρίς να αναγνωρίζει πραγματικά τον πόνο που της είχε προκαλέσει.

Η ίδια πιστεύει ότι τα chatbot συχνά ενισχύουν την οπτική του χρήστη αντί να την αμφισβητούν, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ως επιβεβαίωση ακόμη και όταν κάποιος έχει κάνει λάθος.

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «τρίτος» στη σχέση

Οι ειδικοί επισημαίνουν στο Μέσο ότι τα περισσότερα chatbot είναι σχεδιασμένα ώστε να δείχνουν κατανόηση και να ανταποκρίνονται με τρόπο που κάνει τον χρήστη να αισθάνεται ότι ακούγεται και γίνεται αποδεκτός. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι λειτουργούν όπως ένας θεραπευτής ή ένας αντικειμενικός σύμβουλος, ο οποίος θα αμφισβητούσε τις παραδοχές ή τις βεβαιότητές του.

marieclaire.gr