Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης στο Ωραιόκαστρο, ωστόσο το έργο των πυροσβεστών έχει επικεντρωθεί στα δύο εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης και ένα επεξεργασίας λαδιού που καίγονται, ενώ εκλύονται πυκνοί τοξικοί καπνοί προς την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά όμως έχει οριοθετηθεί στο δασικό κομμάτι.

Περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 50 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες της Περιφέρειας, η Ελληνική Αστυνομία και δυνάμεις του ΓΕΕΘΑ συνέβαλαν στην ολονύχτια επιχείρηση. Παράλληλα ο 76χρονος που συνελήφθη, ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Συγκλονίζουν μαρτυρίες κατοίκων στην ΕΡΤ, όπως η Νικολέτα που είδε με την οικογένειά της να καίγεται το υπόγειο του σπιτιού και το αυτοκίνητό τους.

«Την ώρα που φτάσαμε ήταν συγκλονιστικό. Έβλεπα τη φωτιά να έρχεται κατά πάνω μας, στο μυαλό μας, εγώ με τη μητέρα μου είχαμε να σώσουμε τα χαρτιά μας και τα αυτοκίνητά μας. Είχαμε δύο αυτοκίνητα. Το ένα ήταν μέσα στον εργασιακό χώρο που έχει ο πατέρας μου και το άλλο ήταν απ’έξω. Η μητέρα μου κατάφερε να σώσει το ένα το αυτοκίνητο, να το βγάλει, να μου το δώσει για να σηκωθώ, να φύγω μαζί με τα χαρτιά. Εκείνη τη στιγμή η μητέρα μου προσπάθησε να πάρει και το δεύτερο αυτοκίνητο. Δεν τα κατάφερε γιατί εκείνη τη στιγμή έγινε έκρηξη στο αυτοκίνητο και σηκώθηκε κι έφυγε.

Ευτυχώς ήταν ένας γείτονας και μας βοήθησε να φύγουμε από τις φλόγες. Σε κλάσματα δευτερολέπτου έγιναν όλα Αν ερχόμασταν 5 -10 λεπτά πιο νωρίς, ίσως μπορούσαμε να μπορέσουμε να σώσουμε και κάτι παραπάνω.

Γιατί όλα αυτά είναι πράγματα αξίας, πράγματα δουλειάς χρόνων. Το υπόγειο κάηκε, ακριβώς από πάνω είναι το σπίτι μας.

Δόξα τω Θεώ δεν έγινε περαιτέρω ζημιά στο σπίτι. Οι πυροσβέστες έφτασαν γρήγορα. Η μητέρα μου πήρε τηλέφωνο και τους είπε ότι αυτή τη στιγμή έχει εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο, γιατί ήταν και η αλήθεια και καίγομαι.

Εκείνη πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και ήρθε η αστυνομία και το ίδιο και ο γείτονας που την έσωσε. Και δόξα τω Θεώ έμειναν όλο το βράδυ και βοήθησαν να σβηστεί η φωτιά, να μην πάνε προς το υγραέριο και γίνουν εκρήξεις στο σπίτι».

«Ήταν μια εφιαλτική νύχτα στην αβεβαιότητα. Ο αέρας ήταν πολύ έντονος. Η φωτιά είχε ξεφύγει. Ήταν ανεξέλεγκτη. Δεν θρηνήσαμε από ότι φαίνεται θύματα. Οι ζημιές είναι βέβαια αρκετά μεγάλες. Νομίζω ότι θα φανούν πιο πολύ από αύριο. Αρκετές επιχειρήσεις έχουν καεί, αποθήκες, αρκετά σπίτια με ζημιά. Δυστυχώς έχει μεγάλες ζημιές. Ακόμα το νέφος είναι πολύ τοξικό, είναι μαύρο, φαίνεται πολύ έντονα. Η σκόνη μας έχει κλείσει, σχεδόν συνεχίζει και νομίζω θα συνεχίσει να καίγεται αρκετές ώρες ακόμα το εργοστάσιο ανακύκλωσης γιατί είναι τα υλικά τέτοια που δύσκολα σβήνει αυτή η φωτιά», λέει στην ΕΡΤ, ο Αντώνης Μανουσαρίδης, κάτοικος της περιοχής.

Από αύριο αναμένεται να ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών

Η φωτιά άφησε πίσω της αρκετές ζημιές σε επιχειρήσεις, αλλά και σπίτια και από αύριο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για να καταγραφούν όλες οι καταστροφές που προκάλεσε η φωτιά.

Τοξικός καπνός κάλυψε τη Θεσσαλονίκη

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μόνο οι φλόγες αλλά κυρίως ο τοξικός καπνός που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων. Από την καύση εκλύεται μονοξείδιο του άνθρακα και άλλες επικίνδυνες ουσίες, γεγονός που υποχρεώνει τους πυροσβέστες να επιχειρούν με ειδικές αναπνευστικές προσωπίδες. Ωστόσο, πέντε πυροσβέστες τραυματίστηκαν οι τρεις από τους οποίους νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν «δια βροχής» όπως αναφέρεται επιχειρησιακά να αντιμετωπίζουν τις μικρές αναζωπυρώσεις ώστε να ξεκινήσει σταδιακά η διαδικασία της καταγραφής. Η φωτιά μέχρι στιγμής έχει κάψει δασική έκταση και δύο εργοστάσια ανακύκλωσης και λαδιών.

Εθελοντές της Θεσσαλονίκης σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα γιατί η καταστροφή αφορά ολόκληρο το οικοσύστημα. Χιλιάδες άγρια ζώα, αλλά και οικόσιτα προσπάθησαν να ξεφύγουν από τις φλόγες, ενώ αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ έσωσαν ένα σκύλο που υπέστη βαριά εγκαύματα.

Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των προβλημάτων ηλεκτροδότησης

Λόγω της πυρκαγιάς, κάηκαν κολώνες και από το πρωί συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έσπευσαν στα σημεία όπου υπήρχε πρόβλημα, και αυτή την ώρα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης. Τα συνεργεία αντικατέστησαν άμεσα όλες τις καμένες κολώνες ηλεκτροφωτισμού και επιδιόρθωσαν όλες τις βλάβες.

Το χρονικό της φωτιάς

Εικόνες αποκάλυψης καταγράφηκαν χθες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με τις φλόγες να καταπίνουν ότι βρουν στο πέρασσα τους. Οι φλόγες υψώθηκαν δεκάδες μέτρα στον ουρανό δημιουργώντας μία πύρινη κόλαση. Η ΕΡΤ3 κάλυψε με έκτακτη εκπομπή για ώρες τη φωτιά που εκδηλώθηκε. Δείτε παρακάτω το χρονικό της φωτιάς:

ertnews.gr