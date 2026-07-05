Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική περιοχή στη θέση Σφάκα, κοντά στην Οινόη Αττικής, η οποία εκδηλώθηκε σήμερα, 5 Ιουλίου, λίγο πριν τις 15:30. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή υποδομές, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη λόγω των δύσκολων συνθηκών και του αυξημένου κινδύνου της ημέρας.

Στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 6 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 39 οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στη Θέση «Σφάκα», πλησίον της Οινόης, στον δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας, #Αττική και επιχειρούν

155 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, το Κ.Ε.Κ. #ΟΛΥΜΠΟΣ, το Κ.Ε.Κ. επιτήρησης #DRONE, 39 οχήματα, 16 Α/Φ και 6… July 5, 2026

Σημαντική είναι και η υποστήριξη από την Περιφέρεια Αττικής, με υδροφόρες και μηχανήματα έργου να συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς. Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Αττικής, η οποία παρέχει συνεχή εικόνα μέσω οπτικών και θερμικών καμερών, διευκολύνοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews οι φλόγες ξεκίνησαν από το πρανές της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών–Θηβών και επεκτάηκαν γρήγορα σε αγροτοδασική και στη συνέχεια σε πυκνή δασική έκταση, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Παράλληλα, στις 16:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Επίσης, στην πυρκαγιά μεταβαίνει το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ για τον επί τόπου συντονισμό των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με την εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς, τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στην πλαγιά όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά, επιχειρώντας να συγκρατήσουν τις φλόγες στο συγκεκριμένο υψόμετρο και να αποτρέψουν την αλλαγή κατεύθυνσης του μετώπου είτε προς την πίσω πλευρά της πλαγιάς είτε προς κατοικημένες περιοχές. Η πυρκαγιά έχει ήδη λάβει πολύ μεγάλη έκταση, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το γεγονός ότι εξελίσσεται σε πυκνό πευκόφυτο, παρθένο δάσος ευνοεί την ταχεία εξάπλωσή της, ενώ παρατηρούνται συνεχείς αναζωπυρώσεις και κηλιδώσεις.

Παρότι το κύριο μέτωπο εμφανίζεται να εκτείνεται ενιαία κατά μήκος της κορυφογραμμής, στην πίσω πλευρά της πλαγιάς ξεπηδούν νέες εστίες, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα και περιπλέκει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Όπως μεταδόθηκε από το σημείο, η απόσταση του ενεργού μετώπου από τα πρώτα σπίτια εκτιμάται στα 2,5 έως 3 χιλιόμετρα, ενώ μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει απόσταση ασφαλείας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας τα δεδομένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο διερευνά τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σημαντικά προβλήματα έχουν προκληθεί και στο οδικό δίκτυο, καθώς βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης κλίμακας στην περιοχή της Μάνδρας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών–Θηβών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης–Πόρτο Γερμενού, καθώς και στο ρεύμα προς Βίλια από το σημείο της ταβέρνας «Λινάρδος».

Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στον κυκλικό κόμβο της Μάνδρας, στο ύψος πρατηρίου καυσίμων, στο ρεύμα προς Θήβα. Επιπλέον, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Οινόης Πόρτο Γερμενό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια, όπως και στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας, στο ρεύμα προς Βίλια.

Οι διακοπές αυτές καταδεικνύουν το μεγάλο εύρος της πυρκαγιάς, η οποία εκτείνεται σε σημαντική απόσταση, από την περιοχή της Αγίας Σωτήρας Μάνδρας έως και τη διασταύρωση των Βιλίων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η Αττική βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλή), γεγονός που αυξάνει σημαντικά το επίπεδο επιφυλακής των αρχών.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα, ανάμεσα στην Οινόη Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ανάμεσα στις καμένες εκτάσεις του 2021 και του 2023 το μέτωπο – Οι εκτιμήσεις του Θ. Γιάνναρου στο ΕΡΤnews

Ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος, μιλώντας στο EΡΤnews, εκτίμησε ότι η πυρκαγιά παρουσιάζει κατά περιόδους πυροεπαγωγική συμπεριφορά, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργεί τις δικές της τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Όπως εξήγησε, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς βρίσκεται ανάμεσα στις εκτάσεις που είχαν καεί στις μεγάλες πυρκαγιές του 2021 και του 2023. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει καύσιμη ύλη στην περιοχή, ωστόσο οι ήδη καμένες εκτάσεις ενδέχεται να λειτουργήσουν ως φυσικά εμπόδια, συμβάλλοντας στην εξασθένηση της έντασης της φωτιάς καθώς αυτή θα συναντά πιο αραιή βλάστηση.

Ο κ. Γιάνναρος ανέφερε ότι εικόνες από κάμερες και δορυφορικά δεδομένα καταδεικνύουν πως η πυρκαγιά αναπτύσσει έντονη επαγωγική στήλη καπνού, η οποία ανέρχεται σχεδόν κατακόρυφα και ενισχύεται από την υγρασία που επικρατεί στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό των λεγόμενων πυροσωρειτών, δηλαδή νεφών που δημιουργούνται από την ίδια τη θερμική ενέργεια της πυρκαγιάς.

«Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κατά περιόδους η ίδια η φωτιά δημιουργεί τον δικό της καιρό και εμφανίζει ακραία συμπεριφορά στο έδαφος, την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς εάν οι καμένες εκτάσεις μπορούν να συμβάλουν στην οριοθέτηση του μετώπου, ο πυρομετεωρολόγος απάντησε ότι είναι πιθανό, καθώς στις περιοχές όπου η βλάστηση είναι πιο αραιή λόγω των προηγούμενων πυρκαγιών αναμένεται να μειώνεται και η ένταση της φωτιάς.

Ωστόσο, απέφυγε να προβεί σε πρόβλεψη για το πότε θα τεθεί υπό έλεγχο το μέτωπο, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια εκτίμηση δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει την εμπειρία και την ικανότητα να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική πυρκαγιά, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η πυροεπαγωγική της συμπεριφορά.

Όπως εξήγησε, όταν η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα, οι άνεμοι που επικρατούν στο μέτωπο μπορεί να είναι σημαντικά ισχυρότεροι και διαφορετικοί από εκείνους που προβλέπονται στα γενικά δελτία καιρού, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Καταλήγοντας, ο κ. Γιάνναρος σημείωσε ότι, υπό την έννοια ότι περιμετρικά υπάρχουν ήδη καμένες εκτάσεις, αυτό ενδέχεται να αποδειχθεί ένας παράγοντας που θα διευκολύνει τον περιορισμό της πυρκαγιάς, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη επιφύλαξη.

Εξασθενούν οι άνεμοι από το βράδυ, αλλά η μεγάλη καύσιμη ύλη ανησυχεί – Τι λέει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξη για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, επισημαίνοντας ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν είναι οι δυσμενέστερες δυνατές, γεγονός που ενδέχεται να διευκολύνει τις προσπάθειες κατάσβεσης τις επόμενες ώρες.

Όπως ανέφερε, στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης περίπου 4 μποφόρ, με ριπές που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ, ενώ, σε σύγκριση με τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες.

Σύμφωνα με την ίδια, η περιοχή παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα υγρασίας, ενώ οι προγνώσεις δείχνουν ότι οι άνεμοι θα εξασθενήσουν νωρίτερα μέσα στη νύχτα, σε αντίθεση με όσα καταγράφηκαν στο Ωραιόκαστρο.

«Από τις 8 με 9 το βράδυ και μετά αναμένεται περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό», ανέφερε, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι οι συνθήκες θα γίνουν ευνοϊκότερες για τις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης στην περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο επιβαρυντικό παράγοντα, καθώς ευνοεί τη διατήρηση και την ένταση της πυρκαγιάς.

ertnews.gr