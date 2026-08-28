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Σπουδαίες αναμετρήσεις έβγαλε η κλήρωση της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ για την Ομόνοια, η οποία κληρώθηκε με: Μπενφίκα (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Σέλτικ (εντός), Ρεν (εκτός), Θέλτα (εντός), Τσέλιε (εκτος), Μπεσίκτας (εντός), Ναϊμέγκεν (εκτός).

Οι πράσινοι θα υποδεχθούν στο ΓΣΠ τις Μπενφίκα, Σέλτικ, Θέλτα και Μπεσίκτας, ενώ θα ταξιδέψουν για να αντιμετωπίσουν τις Γιουβέντους (Ιταλία), Ρεν (Γαλλία), Τσέλιε (Σλοβενία) και Ναϊμέγκεν (Ολλανδία). Πρόκειται για κλήρωση με υψηλό βαθμό δυσκολίας, η οποία περιλαμβάνει ιστορικά ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά και αντιπάλους απέναντι στους οποίους το «τριφύλλι» μπορεί να διεκδικήσει βαθμούς.

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