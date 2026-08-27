Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με επιβλητική εμφάνιση και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λοΐς Ντιονί, η Ομόνοια επικράτησε με 4-1 της Σεντ Τρούιντεν στο ΓΣΠ και εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή της στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Οι πρωταθλητές Κύπρου ανέτρεψαν την ήττα με 0-1 στο Βέλγιο και σφράγισαν με εμφατικό τρόπο το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής του θριάμβου ήταν ο Λοΐς Ντιονί. Ο Γάλλος επιθετικός πέτυχε το δεύτερο χατ τρικ της καριέρας του και προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στους 15.000 φίλους του «τριφυλλιού» που κατέκλυσαν τις εξέδρες. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του εξαιρετικού Εβάντρο, ο οποίος δημιούργησε δύο γκολ και πιστώθηκε ισάριθμες ασίστ.

Η Ομόνοια επιστρέφει στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA για τρίτη φορά στην ιστορία της, ενώ θα συμμετάσχει σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για έκτη φορά μέσα στην τελευταία επταετία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στα μεγάλα ποδοσφαιρικά ραντεβού.

Η πρόκριση συνοδεύεται και από σημαντικό οικονομικό όφελος. Μόνο το εγγυημένο μπόνους συμμετοχής στη League Phase ανέρχεται σε 4,31 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα πρόσθετα έσοδα από αποτελέσματα, κατάταξη, τηλεοπτική αγορά και συντελεστή. Κάθε νίκη στη League Phase αποφέρει επιπλέον 450.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 150.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν μπόνους θέσης και πρόκρισης στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, αυξάνοντας σημαντικά το συνολικό ποσό.

Περισσότερα στο Goal