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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ ⁠Πούτιν, δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, ενώ υποβάθμισε τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες ο διευθυντής της CIA ,Τζον Ράτκλιφ, προειδοποίησε Ρώσους αξιωματούχους κατά μιας τέτοιας επίθεσης νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

«Δεν πρόκειται να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Τραμπ δήλωσε στο Axios σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι δεν θα υπάρξει τέτοια επίθεση και ότι ο Ράτκλιφ δεν είχε αποσταλεί στη Μόσχα για να μεταφέρει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα.

«Ο Ράτκλιφ συναντά τον Ρώσο ομόλογό του μία φορά κάθε έξι μήνες ή μία φορά κάθε χρόνο. Έχουν πολύ καλές σχέσεις. Δεν υπήρχε κανένα μήνυμα και δεν συνέβη τίποτα ασυνήθιστο», δήλωσε ο Τραμπ στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Σύμφωνα με το Reuters, αξιωματούχοι των ευρωπαϊκών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών παρακολουθούν εδώ και καιρό τις ρωσικές δράσεις σαμποτάζ και τις επιθέσεις «γκρίζας ζώνης» στην Ευρώπη, οι οποίες δεν φτάνουν το όριο ενός πλήρους πολέμου και γενικά στοχεύουν στην αποδυνάμωση της ενότητας του ΝΑΤΟ και της προθυμίας των κρατών-μελών του να υποστηρίξουν την Ουκρανία ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα.

ertnews.gr