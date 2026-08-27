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Προσωπικά δεδομένα 8,7 εκατομμυρίων πελατών εκλάπησαν σε κυβερνοεπίθεση που έπληξε τον όμιλο Manchester Airports Group (MAG), ο οποίος διαχειρίζεται τρία μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, χωρίς να επηρεαστούν οι πτήσεις ή η λειτουργία τους. Ο MAG διαχειρίζεται τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, του Λονδίνου Στάνστεντ και του Ιστ Μίντλαντς.

Σύμφωνα με τον όμιλο, τα δεδομένα που εκλάπησαν περιλαμβάνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων και ταχυδρομικούς κώδικες.

Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, ωστόσο ο όμιλος ενημερώθηκε για το περιστατικό την Τρίτη. Ο MAG διαβεβαίωσε ότι δεν προκλήθηκε «καμία λειτουργική διαταραχή» και ότι ούτε η ασφάλεια των επιβατών ούτε η αεροπορική ασφάλεια τέθηκαν σε κίνδυνο. Δεν επηρεάστηκαν επίσης τραπεζικά στοιχεία πληρωμών.

Ο όμιλος απέδωσε την επίθεση σε «μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα που σχετίζονται με κρατήσεις χώρων στάθμευσης, αιθουσών αναμονής και υπηρεσιών Fast Track, καθώς και με εγγραφές σε δίκτυα Wi-Fi των αεροσταθμών.

«Περιορίσαμε άμεσα τον κίνδυνο και συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους συμβούλους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πελατών και των συστημάτων μας», ανέφερε ο MAG.

ΚΥΠΕ