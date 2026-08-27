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Κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας προκαλεί η απειλή της Μόσχας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους, εντός αλλά και εκτός Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται «ένα βήμα μακριά» από το να καταστεί νομικά συνένοχο σε αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατία» κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για «καταστροφικές συνέπειες».

«Έχουμε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οποιεσδήποτε βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός στην Ουκρανία και πέρα από τα σύνορά της θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο ως απάντηση σε ουκρανικά πλήγματα κατά ρωσικού εδάφους με τη χρήση βρετανικών όπλων», ανέφερε η Ζαχάροβα, καλώντας παράλληλα τη βρετανική ηγεσία να εγκαταλείψει την «εχθρική και επιθετική» πολιτική της.

Η προειδοποίηση της Μόσχας ήρθε μία ημέρα μετά την καταγγελία της ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει εμπορικό κέντρο στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία Ντονέτσκ, της κατεχόμενης ανατολικής Ουκρανίας. Ρώσοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Παράλληλα, το Κρεμλίνο έχει κατηγορήσει τη Βρετανία ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά» του πολέμου, μετά την απόφαση του Λονδίνου να επιτρέψει στο Κίεβο πρόσβαση σε διαβαθμισμένη τεχνολογία για την εγχώρια παραγωγή πυραύλων Storm Shadow. Η Γαλλία έχει ήδη συμφωνήσει στην παραχώρηση άδειας χρήσης της σχετικής τεχνολογίας για τον ευρωπαϊκό πύραυλο.

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, η ρωσική προειδοποίηση συμπίπτει με νέο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones σε ολόκληρη την Ουκρανία, με στόχο κρίσιμες υποδομές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι επιθέσεις προκάλεσαν τουλάχιστον έναν θάνατο και αρκετούς τραυματισμούς.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν χαλυβουργίες στο Κρίβι Ριχ και τη Ζαπορίζια, διυλιστήριο πετρελαίου στην Πολτάβα, κόμβοι logistics κοντά στο Κίεβο και τρία λιμάνια στην Οδησσό. Παράλληλα, στην κεντρική Ρωσία, η διαδικτυακή εταιρεία λιανικής Ozon ανακοίνωσε ότι επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε συγκρότημα logistics, σε μία ακόμη επίθεση εναντίον εγκαταστάσεών της.

Η Βρετανία απαντά στις απειλές – «Δεν θα μας εκφοβίσουν»

Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξή του προς την Ουκρανία, παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας. Κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, επανέλαβε τη «σταθερή και αταλάντευτη» δέσμευση της χώρας του προς την Ουκρανία. Ο ίδιος απάντησε στις ρωσικές προειδοποιήσεις με το ερώτημα: «Ποιος άναψε τη φωτιά; Αυτό είναι το ερώτημα, έτσι δεν είναι;»

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, σερ Μάλκολμ Ρίφκιντ εκτίμησε ότι πρόκειται πιθανότατα για «τη συνήθη επίδειξη δύναμης από τη Ρωσία», χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο μιας σημαντικής κυβερνοεπίθεσης ή κάποιας στρατιωτικής ενέργειας. Όπως ανέφερε, σε μια τέτοια περίπτωση η Ρωσία θα πρέπει να γνωρίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει επιθετικές ικανότητες στον κυβερνοχώρο και θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρώην υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς υποστήριξε ότι η βασική απειλή για τη Βρετανία δεν είναι ένα άμεσο πυραυλικό πλήγμα, αλλά οι «δολιοφθορές, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές επιχειρήσεις» εναντίον της αμυντικής βιομηχανίας, των υποθαλάσσιων καλωδίων και των κρίσιμων εθνικών υποδομών.

Τόνισε, μάλιστα, ότι η Βρετανία δεν πρέπει να υποχωρεί απέναντι στις ρωσικές απειλές, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε, όπως είπε, να ενθαρρύνει τη Μόσχα να κλιμακώσει περαιτέρω την πίεση. «Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στο Κρεμλίνο: Οι απειλές σας δεν θα μας διχάσουν από τους συμμάχους μας, δεν θα καθυστερήσουν ούτε μία παράδοση προς το Κίεβο και ο ταχύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο κίνδυνος που υποστηρίζετε ότι φοβάστε είναι να αποσύρετε τις δυνάμεις σας από την Ουκρανία».

Την ίδια στιγμή, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου και πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Αντρέι Φεντόροφ, ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο «ημι-στρατιωτικών» επιχειρήσεων κατά της Βρετανίας. Μιλώντας στο BBC Newsnight, έκανε λόγο ακόμη και για πιθανή κυβερνοεπίθεση από «άγνωστη πηγή», ενώ αναφέρθηκε σε ενδεχόμενο να σημειωθούν περιστατικά σε επιχειρήσεις και εργοστάσια που κατασκευάζουν drones για την Ουκρανία.

Ερωτηθείς εάν αυτό θα μπορούσε να σημαίνει στρατιωτικές επιθέσεις σε βρετανικά εργοστάσια εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Φεντόροφ απάντησε ότι αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο, όχι όμως επισήμως από τη Ρωσία, αλλά από «άγνωστες πηγές». Οι δηλώσεις αυτές ενισχύουν την ανησυχία για πιθανή διεύρυνση της αντιπαράθεσης πέρα από το ουκρανικό μέτωπο, με τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων, δολιοφθορών και άλλων υβριδικών ενεργειών να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.

ertnews.gr