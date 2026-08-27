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Διευκρινίσεις για μια σειρά από ζητήματα που περιγράφονται στο κείμενο εργασίας για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διορισμού στην εκπαίδευση που τους κατατέθηκε στις 29 Ιουλίου 2026 από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ζήτησε το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ) της ΟΕΛΜΕΚ, κατά τη σημερινή συνάντηση του με την πολιτική προϊστάμενη του Υπουργείου, Αθηνά Μιχαηλίδου. Η Οργάνωση κατάθεσε, παράλληλα, με σαφήνεια τις σοβαρές της διαφωνίες με κάποιες από τις πρόνοιες του κειμένου

Το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ θα συνεδριάσει αύριο για να τοποθετηθεί επίσημα επί του κειμένου εργασίας του Υπουργείου.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, σε δηλώσεις του και ερωτηθείς για τη σημερινή συνάντηση με τον Υπουργό, είπε ότι «στη σημερινή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας ζητήσαμε διευκρινίσεις για μια σειρά από ζητήματα που περιγράφονται στο κείμενο εργασίας που μας κατατέθηκε από το Υπουργείο».

«Σε κάποια από αυτά πήραμε απαντήσεις ενώ σε κάποια άλλα η Υπουργός δεσμεύτηκε να μας απαντήσει σε προσεχή συνάντηση», είπε.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, «καταθέσαμε με σαφήνεια τις σοβαρές μας διαφωνίες με κάποιες από τις πρόνοιες του κειμένου».

«Για εμάς υπάρχει μία αδιαπραγμάτευτη αρχή: καμία αλλαγή στο σύστημα διορισμών δεν μπορεί να οδηγήσει σε θυματοποίηση εκπαιδευτικών. Οι συνάδελφοι αορίστου χρόνου, οι συμβασιούχοι και οι αντικαταστάτες που υπηρετούν σήμερα στα σχολεία έχουν στηρίξει για χρόνια τη Δημόσια Εκπαίδευση, έχουν αποκτήσει σημαντική εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία και πρέπει να έχουν πραγματική προοπτική συνέχισης της εργασίας και μονιμοποίησής τους», σημείωσε.

Ο κ. Κωνσταντίνου επανέλαβε, παράλληλα, την ξεκάθαρη θέση της ΟΕΛΜΕΚ ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί πρέπει να διασφαλιστούν.

«Εάν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το νέο σύστημα, τότε ο Κατάλογος Διοριστέων πρέπει να διατηρηθεί», ανέφερε.

«Την ίδια στιγμή, οφείλουμε να προστατεύσουμε και όσους ακολούθησαν τις διαδικασίες που καθόρισε η ίδια η Πολιτεία, παρακάθισαν στις υφιστάμενες εξετάσεις και πέτυχαν. Δεν μπορεί η αλλαγή των κανόνων να ακυρώνει εκ των υστέρων την προσπάθεια και τις προσδοκίες ανθρώπων που εμπιστεύθηκαν το ίδιο το σύστημα», πρόσθεσε.

Ο κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι η Υπουργός δήλωσε πρόθυμη να ακούσει και να εξετάσει τις θέσεις και τις ανησυχίες τους, ενώ τους ανέφερε ότι θα προγραμματίσει νέα συνάντηση πολύ σύντομα.

Είπε, επιπρόσθετα, ότι το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ θα συνεδριάσει αύριο για να τοποθετηθεί επίσημα επί του κειμένου εργασίας του Υπουργείου.

«Ο διάλογος για εμάς δεν είναι τυπική διαδικασία. Πρέπει να είναι ουσιαστικός και να οδηγεί σε λύσεις. Δεν είμαστε απέναντι στην αλλαγή. Είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε αλλαγή δημιουργεί αδικίες και αφήνει εκπαιδευτικούς χωρίς προοπτική», κατέληξε.

ΚΥΠΕ