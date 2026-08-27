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Εντείνουν την πίεση οι ΗΠΑ στην Ευρώπη για να αναλάβει το κύριο βάρος της προστασίας της, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναθεώρηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας σε ευρωπαϊκά εδάφη.

Σύμφωνα με κορυφαίο αξιωματούχο του Πενταγώνου που επικαλείται το Bloomberg, οι ΗΠΑ στοχεύουν να «προωθήσουν και να επιταχύνουν» τη μεταβίβαση της ευθύνης για το μεγαλύτερο μέρος της συμβατικής άμυνας της Ευρώπης, καθώς η Ουάσινγκτον συνεχίζει την επανεξέταση της παρουσίας των στρατευμάτων της σε ευρωπαϊκό έδαφος, δήλωσε .

Ο υφυπουργός Άμυνας για την Πολιτική, Έλμπριτζ Κόλμπι, έφτασε στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ την Πέμπτη, προκειμένου να τους ενημερώσει για την πρόοδο της εξαμηνιαίας αξιολόγησης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και να φέρει σημαντικές αλλαγές στο στρατιωτικό αποτύπωμα των ΗΠΑ στην ήπειρο.

Λίστα με ερωτήματα έλαβαν οι ευρωπαίοι

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι σύμμαχοι έλαβαν ένα ερωτηματολόγιο από τις ΗΠΑ, το οποίο αναμένεται αυτή την Παρασκευή και είδε το Bloomberg, το οποίο περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με το εάν οι χώρες έχουν «υποστηρίξει δημόσια» την εξωτερική πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τους περιορισμούς στη χρήση των στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ και το εάν τα έθνη δαπανούν χρήματα σε αμερικανικές αμυντικές εταιρείες.

«Θέλαμε να ακούσουμε απευθείας, γραπτώς, τους συμμάχους», δήλωσε ο Κόλμπι σε δημοσιογράφους μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πριν από τη συνάντησή τους στην έδρα της συμμαχίας.

Η επίσκεψή του συνδέεται με το ερωτηματολόγιο, το οποίο εξέπληξε πολλές πρωτεύουσες νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θέλουν να καθησυχάσουν τον Κόλμπι, εμπνευστή της εθνικής αμυντικής στρατηγικής των ΗΠΑ, σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους να επανεξοπλίσουν την Ευρώπη και να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για την άμυνά της, και να εκφράσουν την επιθυμία τους να διατηρήσουν τα αμερικανικά στρατεύματα παρόντα και ορατά στην ήπειρο, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg.

Κίνητρα στις ΗΠΑ για να παραμείνει ο στρατός υπό τον φόβο της Ρωσίας

Ο Κόλμπι την Πέμπτη εξήρε την Πολωνία, τη Γερμανία και την Ολλανδία για τις «εξαιρετικές επενδύσεις» τους στην άμυνα, επαναλαμβάνοντας την υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αποθάρρυνσης της κυβέρνησης Τραμπ από τη μείωση του στρατιωτικού της αποτυπώματος, οι χώρες του ΝΑΤΟ της Ανατολικής Ευρώπης έχουν προσφερθεί να μειώσουν το κόστος για τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στο έδαφός τους.

Οι ανησυχίες τους έχουν αυξηθεί καθώς η Ρωσία ετοιμάζεται να κλιμακώσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, αφού συμπέρανε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, σύμφωνα με άτομα κοντά στο Κρεμλίνο.

Η Ευρώπη έχει επίσης δει μια κλιμάκωση στις πράξεις δολιοφθοράς που έχουν συνδεθεί με τη Μόσχα.

Η συνάντηση στις Βρυξέλλες έρχεται μια μέρα μετά την επίσκεψη του Κόλμπι στην ευρωπαϊκή διοίκηση των ΗΠΑ, όπου χαιρέτισε μια «εξαιρετική συνάντηση» με τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Ευρώπης, Άλεξους Γκρίνκιουιτς, ο οποίος συμμετέχει στενά στην αναθεώρηση της θέσης των αμερικανικών δυνάμεων στην ήπειρο.

cnn.gr