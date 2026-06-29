Την ένταξη της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε ο Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Παλάτι Ντολμάμπαχτσε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι, παρά το γεγονός πως η χώρα του αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες και συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων συνεισφερόντων στις αποστολές και επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, η συμβολή της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά παραβλέπεται.

«Ο αποκλεισμός των δυνατοτήτων της Τουρκίας στον τομέα της άμυνας, λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων, δεν ωφελεί κανέναν», ανέφερε, ζητώντας τη στήριξη των κοινοβουλευτικών για τη συμμετοχή της Άγκυρας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι πρέπει να δημιουργηθεί «ένα δίκτυο ασφάλειας και άμυνας σε όλη τη Συμμαχία, από το Τέξας έως την Άγκυρα, χωρίς “αλλά” και “όμως”».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, με τη διοργάνωση ειδικού φόρουμ και την παρουσίαση τουρκικών αμυντικών συστημάτων.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, δήλωσε ότι η ατζέντα θα περιλαμβάνει την Ουκρανία, τον Περσικό Κόλπο και την Παλαιστίνη. Υποστήριξε ακόμη ότι η Τουρκία θα συνεχίσει, μαζί με το Πακιστάν και το Κατάρ, τις προσπάθειες για τη μετατροπή της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε μόνιμη διευθέτηση.

Για το Παλαιστινιακό, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι αποτελεί τη βασική αιτία των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης των δύο κρατών και της ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967.

ΚΥΠΕ