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Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Sky News, η UEFA ετοιμάζεται να κινηθεί ποινικά κατά του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, με αφορμή την απόπειρα πώλησης μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Η αποκάλυψη περιλαμβάνεται σε νομικά έγγραφα, με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία να ζητά από τη FIFA και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εμπλέκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες να παραδώσουν στοιχεία και έγγραφα σχετικά με το επίμαχο σχέδιο.

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