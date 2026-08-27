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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή Γκόζεν-Νόι Τσιτάου, στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Märkische Allgemeine Zeitung.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

🔴 BREAKING: Two people were killed at school in the town of Gosen-Neu Zittau near Berlin and a suspect has been detained, local newspaper Maerkische Allgemeine reports. pic.twitter.com/taCsqerTF5 August 27, 2026

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας και ότι ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας.