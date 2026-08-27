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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή Γκόζεν-Νόι Τσιτάου, στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Märkische Allgemeine Zeitung.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας και ότι ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας.