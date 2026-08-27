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Αντιστροφή μέτρηση έως την επιστροφή στα θρανία για χιλιάδες μαθητές και η αγορά των σχολικών ειδών γίνεται προτεραιότητα για τα νοικοκυριά. Οι οικογένειες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κυπριακού Σύνδεσμου Καταναλωτών, θα βρουν προϊόντα για όλα τα βαλάντια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η τιμή είναι χαμηλότερη αν αγοράσουν διαδικτυακά αντί να επισκεφθούν το κατάστημα.

Όσον αφορά στις σχολικές τσάντες (το προϊόν με την μεγαλύτερη απόκλιση τιμής), θα πληρώσουν από €2 έως €210. Για κασετίνες από €0.48 έως €45. Για μολύβια, στυλό, μαρκαδόρους από €0.20 έως €19. Για τετράδια των 50 και των 100 φύλλων από €0.32 έως €13. Για σχολικές φανέλες και πουκάμισα από €4 μέχρι και €48. Για παντελόνια από €12 μέχρι και €27. Για φούστες από €11 μέχρι €25.

Οι τιμές των βασικών σχολικών ειδών δεν φαίνεται να έχουν σοβαρές διαφοροποιήσεις από τις περσινές, παρ’ όλο που σε κάποια προϊόντα υπάρχει διαφοροποίηση προς τα πάνω ή/και κάτω κατά 50%.

Το ένα παράδειγμα αφορά τις σχολικές φούστες, καθώς το 2025 η χαμηλότερη τιμή στην αγορά ήταν €5 ενώ το 2026 η αντίστοιχη έχει αυξηθεί στα €11,50. Το δεύτερο παράδειγμα αφορά τις σχολικές τσάντες, καθώς το 2025 η χαμηλότερη τιμή στην αγορά ήταν €4,99 ενώ το 2026 η αντίστοιχη έχει μειωθεί στα €1,89.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο ΚΣΚ:

Tο κόστος για μια σχολική τσάντα αρχίζει από €1.89 και μπορεί να φτάσει μέχρι και €209.95 , ανάλογα με το μέγεθος, το σχέδιο, αλλά και το εμπορικό σήμα.

, ανάλογα με το μέγεθος, το σχέδιο, αλλά και το εμπορικό σήμα. Το κόστος μιας σχολικής κασετίνας κυμαίνεται από €0.48 μέχρι €45.55 .

. Τα μολύβια, τα στυλό και οι μαρκαδόροι αρχίζουν από €0.20 και φτάνουν μέχρι €18.99 .

. Τα τετράδια των 50 και των 100 φύλλων, καθώς και τα τετράδια σπιράλ δύο θεμάτων μπορεί να κοστίσουν από €0.32 έως και €12.99 .

. Ένας φάκελος αρχειοθέτησης μπορεί να κοστίσει από €0.19 μέχρι €8.48.

Σε σχέση με τα σχολικά είδη ένδυσης, οι τιμές για:

Τις σχολικές φανέλες και τα πουκάμισα, συμπεριλαμβανομένου και των προσφορών, κυμαίνονται από €3.99 μέχρι και €48.

Τα σχολικά παντελόνια από €12 μέχρι και €27 .

. Τις σχολικές φούστες από €11.50 μέχρι €25.

Νοείται ότι το συνολικό κόστος αγοράς διαμορφώνεται ανάλογα με τις επιλογές και τις ανάγκες του κάθε μαθητή ή μαθήτριας. Όλα τα στοιχεία, αναφέρει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, λήφθηκαν από τα ίδια ακριβώς σημεία πώλησης στα οποία βασίστηκε και η αντίστοιχη έρευνα για το έτος 2025.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η περίοδος αγοράς των σχολικών ειδών αποτελεί μια ευκαιρία εκπαίδευσης των παιδιών για το πώς να κινούνται στο λαβύρινθο της αγοράς αλλά και το πώς να αποφεύγουν τις παγίδες της διαφήμισης και της αχρείαστης κατανάλωσης. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται προγραμματισμός, έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών.

Μετά από τις καταγραφές τιμών μέσω έρευνας που πραγματοποίησε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία σε 10 επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν καταστήματα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, εκτιμάται ότι οι τιμές των σχολικών ειδών έχουν ένα πολύ μεγάλο εύρος και κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τις αντίστοιχες τιμές του 2025, με κάποιες μικρές αυξομειώσεις σε μερικά είδη. Δέον να σημειωθεί ότι κάποιες επιχειρήσεις προσφέρουν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερη τιμή εάν η αγορά πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, πάρα με φυσική παρουσία στο κατάστημα.

Συμβουλές σε γονείς και παιδιά κατά την αγορά των σχολικών ειδών:

1. Κατάρτιση και διαμόρφωση καταλόγου με τα είδη που είναι απαραίτητα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι γονείς καλούνται να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τι πραγματικά χρειάζονται για το σχολείο και στο τι νομίζουν ότι χρειάζονται.

2. Πραγματοποίηση έρευνας αγοράς για σκοπούς σύγκρισης τιμών και ελέγχου της ποιότητας των ειδών που πρόκειται να αγοραστούν.

3. Ελέγχος αν το προϊόν είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού.

4. Αποτροπή για σκοπούς ασφάλειας της υγείας των παιδιών από την αγορά σχολικών ειδών που προσομοιάζουν με τρόφιμα ή και με άρωμα τροφίμων.

5. Επιλογή τσάντας με βάση τη σωματική δύναμη του μαθητή, του βάρους και της κατασκευής.

6. Σε περίπτωση που η αγορά πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο κατάστημα, φροντίζουμε να ενημερωθούμε για την πολιτική επιστροφών που ισχύει πριν πραγματοποιήσουμε την αγορά. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι για αγορές από το κατάστημα δεν υπάρχει νομική υποχρέωση και επαφίεται στην πολιτική του κάθε καταστήματος αν θα αποδεχτεί επιστροφές ή αλλαγές.

7. Τα σχολικά είδη είναι εργαλεία μάθησης και όχι επίδειξης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών, διαφορές των τιμών που αναφέρονται στο ράφι και των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής, καθώς και παραπλανητικές προσφορές και μη αναγραφή της λιανικής τιμής πώλησης, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@katanalotis.org.cy ή με την Γραμμή του Καταναλωτή στο 1429.