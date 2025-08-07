Εκατοντάδες σχολικά είδη συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας «Όλα τα Παιδιά με Σχολικά» του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), η οποία πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ελληνικής Τράπεζας για πέμπτη συνεχή χρονιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η εκστρατεία καλύπτει βασικές ανάγκες παιδιών σε όλη την Κύπρο, ενώ μέρος της προσφοράς θα διατεθεί για την υποστήριξη μαθητών στα κατεχόμενα σχολεία του Ριζοκαρπάσου και του Κορμακίτη. Παράλληλα, σε περίπτωση που δηλωθούν ανάγκες, προβλέπεται ενίσχυση και για παιδιά από πυρόπληκτες περιοχές της επαρχίας Λεμεσού.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε περιλαμβάνει τσάντες, κασετίνες, παραμύθια, βιβλία και εκπαιδευτικά παιχνίδια, ενώ η Ελληνική Τράπεζα προχώρησε και σε πρόσθετη προσφορά εξοπλισμού σε άριστη κατάσταση – όπως γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές – προς εθελοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ που στηρίζουν ευάλωτες οικογένειες.

Ιδιαίτερη δυναμική απέκτησε φέτος η εκστρατεία χάρη στη συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων του Ομίλου Eurobank στην Κύπρο. Υπάλληλοι από την Ελληνική Τράπεζα, την Eurobank Cyprus και τις Ασφαλιστικές Εταιρείες του Ομίλου προσέφεραν σχολικά είδη και συνεισέφεραν εθελοντικά στον συντονισμό της δράσης.

Ο Γιώργος Χριστοδουλίδης, Επικεφαλής της Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Τράπεζας, δήλωσε ότι η εκστρατεία αναδεικνύει «τη δύναμη της συλλογικότητας και της ενσυναίσθησης». Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, Ηλίας Δημητρίου, υπογράμμισε τη σημασία της διαχρονικής συνεργασίας με την Ελληνική Τράπεζα, χαρακτηρίζοντάς την «παράδειγμα προς μίμηση για την κοινωνική συνοχή και την ισότητα στην εκπαίδευση».