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Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από πρόσωπο, που διαπράχθηκε στην επαρχία Λευκωσίας, στις 27/04/2026.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώριση της, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Δομετίου, στο τηλέφωνο 22802832, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.