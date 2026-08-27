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Υπόθεση επίθεσης εναντίον 34χρονου διανομέα φαγητού από το Μπανγκλαντές, η οποία διαπράχθηκε τα ξημερώματα σήμερα στη Λάρνακα, διερευνά το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, 34χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, ενώ οδηγούσε το μοτοποδήλατό του στην οδό Διανέλλου στη Λάρνακα, δέχθηκε επίθεση από δύο πρόσωπα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο δράστες χτύπησαν τον 34χρονο με ρόπαλο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του μοτοποδηλάτου του και να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα. Ακολούθως, έπεσε και σύρθηκε στο οδόστρωμα, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Ο 34χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου έτυχε των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.