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Νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας 900 τόνων, η οποία περιλαμβάνει φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, είδη υγιεινής, τρόφιμα και εξοπλισμό καταφυγίου, αναχώρησε από την Κύπρο για τη Γάζα, στο πλαίσιο της συνέχισης υλοποίησης του Σχεδίου Αμάλθεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η αποστολή πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με το Γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τις Υπηρεσίες Προγραμμάτων (UNOPS), υπό τον εποπτικό μηχανισμό βάσει του σχετικού Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2720, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και τον απαραίτητο επιχειρησιακό συντονισμό με τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη.

Σημειώνεται ότι στην αποστολή της βοήθειας συνδράμουν διάφορα κράτη, διεθνείς οργανισμοί και ανθρωπιστικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Σλοβακίας, το Κράτος του Κουβέιτ, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), το World Central Kitchen, το All Hands and Hearts και το Project Hope.

«Η Κύπρος συνεχίζει, στο πλαίσιο αυτό, να λειτουργεί ως σταθερό σημείο συλλογής, αποθήκευσης, ασφαλούς ελέγχου, επιθεώρησης και αναχώρησης ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία διαμετακομίζεται για παράδοση και διανομή στη Γάζα, μέσω του λιμένα του Ασντόντ», αναφέρεται.

Μέχρι στιγμής, από την έναρξη εφαρμογής του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου, έχουν αποσταλεί και παραδοθεί άνω των 37.000 τόνων βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Λετυμπιώτης: «Η Κύπρος δεν περιορίζεται στον ρόλο του παρατηρητή»

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη ανθρωπιστική συγκυρία, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να λειτουργεί ως αξιόπιστος, χρήσιμος και ενεργός εταίρος της διεθνούς κοινότητας, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, συνολικού βάρους 900 τόνων, υλοποιείται από την Κύπρο με προορισμό τη Γάζα, στο πλαίσιο της συνέχισης της Πρωτοβουλίας Αμάλθεια.

Η βοήθεια μεταφέρεται σε δύο αποστολές. Οι πρώτοι 600 τόνοι έχουν ήδη φθάσει σήμερα, ενώ θα ακολουθήσει και η δεύτερη μεταφορά, με το συνολικό φορτίο αυτής της αποστολής να ανέρχεται στους 900 τόνους.

Το φορτίο περιλαμβάνει φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, είδη υγιεινής, τρόφιμα και εξοπλισμό καταφυγίου. Δηλαδή, βοήθεια που απαντά σε άμεσες και πραγματικές ανάγκες του άμαχου πληθυσμού.

Η αποστολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κράτη, διεθνείς οργανισμούς και ανθρωπιστικούς φορείς, υπό τον σχετικό εποπτικό μηχανισμό του ΟΗΕ και με τον αναγκαίο επιχειρησιακό συντονισμό.

Η πρωτοβουλία Αμάλθεια δεν αποτελεί πλέον μόνο μια κυπριακή πρωτοβουλία. Έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνώς αξιοποιήσιμο ανθρωπιστικό μηχανισμό, στον οποίο συμμετέχουν κράτη, οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών και διεθνείς ανθρωπιστικοί φορείς.

Ως Κυπριακή Δημοκρατία έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σύστημα ανθρωπιστικής υποστήριξης που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα, από τη συλλογή και αποθήκευση της βοήθειας μέχρι τον έλεγχο, την επιθεώρηση, τον επιχειρησιακό συντονισμό και την ασφαλή αναχώρησή της προς τη Γάζα.

Μέχρι σήμερα, μέσω του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου, έχουν αποσταλεί και παραδοθεί περισσότεροι από 37.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αυτό είναι το πραγματικό, μετρήσιμο, αποτύπωμα της πρωτοβουλίας.

Η Κύπρος δεν περιορίζεται στον ρόλο του παρατηρητή. Μετατρέπει τη γεωγραφική της θέση, τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει και τη διεθνή της αξιοπιστία σε πραγματική δυνατότητα προσφοράς.

Με πράξεις και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Όχι με λόγια και συνθήματα.

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη ανθρωπιστική συγκυρία, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να λειτουργεί ως αξιόπιστος, χρήσιμος και ενεργός εταίρος της διεθνούς κοινότητας.

Αυτός είναι ο ρόλος που θέλουμε για την Κύπρο στην περιοχή: μια χώρα που δεν περιγράφει απλώς τη σταθερότητα και τη συνεργασία, αλλά τις μετατρέπει σε πράξη».