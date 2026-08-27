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Μετά το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού τον Οκτώβριο του 2025, ο καθένας πληρώνει το πραγματικό κόστος της ενέργειας που καταναλώνει, χωρίς αλληλεπιδοτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό τερματίστηκε από την 1η Μαΐου 2026 η επιχορήγηση της ΑΗΚ στη διατίμηση των θερμοσυσσωρευτών.

Το χρονικό αυτής της απόφασης ήταν βεβαίως προδιαγεγραμμένο από το 2017, όταν η ΡΑΕΚ καθόρισε τις νέες διατιμήσεις. Τότε διαφάνηκε πως χωρίς την κάλυψη της ΑΗΚ, η επιβάρυνση για τους θερμοσυσσωρευτές θα εκτινασσόταν κατά 49%. Η ΑΗΚ επωμίστηκε το κόστος για μια ολόκληρη δεκαετία σχεδόν, δίνοντας πίστωση χρόνου στους πολίτες να προσαρμοστούν. Η δυνατότητα συμψηφισμού (net-metering) με παραγωγή από φωτοβολταϊκά συστήματα, που προσφέρεται πλέον ως λύση με απόφαση της ΡΑΕΚ, αποτελεί ένα θετικό βήμα.

Ωστόσο, το ερώτημα που εγείρεται είναι πόσοι καταναλωτές είχαν την πραγματική οικονομική δυνατότητα να αντικαταστήσουν το σύστημα θέρμανσής τους μέσα σε αυτά τα χρόνια, καθώς επίσης και πόσοι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά.

Α.Ν.