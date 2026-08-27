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Μια επιστολή ενός εγκλωβισμένου μαθητή από το Ριζοκάρπασο ήταν αρκετή για να κινητοποιήσει άμεσα τον Επίτροπο Προεδρίας, Μάριο Χαρτσιώτη. Μόλις έλαβε το αίτημα και ενημερώθηκε για την επιθυμία του μαθητή να φοιτήσει στο Δασικό Κολέγιο, έθεσε το θέμα σε προτεραιότητα, το μελέτησε και απευθύνθηκε χωρίς καθυστέρηση στα αρμόδια υπουργεία και Υπηρεσίες, αναζητώντας πρακτική λύση.

Η επιμονή και ο συντονισμός απέδωσαν. Το αίτημα του συγκεκριμένου μαθητή άνοιξε το δρόμο για μια ευρύτερη ρύθμιση προς όφελος και άλλων εγκλωβισμένων αποφοίτων του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τού πώς ένα ανθρώπινο αίτημα, όταν αντιμετωπίζεται άμεσα και με αποφασιστικότητα, μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Α.Ν.