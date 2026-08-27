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Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026, θα προχωρήσει σε διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε σειρά περιοχών της επαρχίας Πάφου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο εναέριο δίκτυο μέσης τάσης.

Συγκεκριμένα:

Μεταξύ των ωρών 08:00πμ – 02:00μμ

Γουδί

Μεταξύ των ωρών 08:00πμ – 02:00μμ

Πάνω Ακουρδάλεια, Κάτω Ακουρδάλεια, Τέρρα, Σκούλλι, Χόλη, Βορειοδυτικό τμήμα Κρήτου Τέρρας.

Μεταξύ των ωρών 10:00πμ – 02:00μμ

Γιόλου, Μηλιού, Σίμου, Λουκρούνου, Κρήτου Τέρρα, Πάνω Αρόδες, Κάτω Αρόδες, Ίνεια, Δρούσια, Πιττοκόπος

Λόγω του ότι δεν είναι βέβαιο ότι η διακοπή ηλεκτρισμού θα διαρκέσει για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται πιο πάνω, οι καταναλωτές πρέπει να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται υπό τάση, δηλαδή ότι έχουν ρεύμα για όλη τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ΑΗΚ λυπάται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία, αλλά η διακοπή αυτή είναι αναγκαία για την διεξαγωγή εργασιών συντήρησης του εναέριου δικτύου μέσης τάσης.