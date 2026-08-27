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Αλλού στην Ευρώπη βγαίνουν στη σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών και αλλού στα 67. Το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης στις πλείστες χώρες της ΕΕ κυμαίνεται από τα 60 έως τα 67 έτη. Ωστόσο, κάποιες από αυτές εφαρμόζουν χαμηλότερο ηλικιακό όριο αφυπηρέτησης για συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αυξητική τάση στην ηλικία συνταξιοδότησης, η οποία προσαρμόζεται στο αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα, σε ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ το όριο αφυπηρέτησης διαφοροποιείται μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και την Πολωνία. Στην Κύπρο η συντάξιμη ηλικία είναι τα 65 έτη. Σε περίπτωση που κάποιος αφυπηρετήσει στο 63ο έτος της ηλικίας του, υπάρχει απομείωση της σύνταξης κατά 12%.

Στα 60 έτη οι γυναίκες σε Αυστρία και Πολωνία

Σύμφωνα με μελέτη που διενήργησαν οι υπηρεσίες της Βουλής, το χαμηλότερο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης καταγράφεται στην Αυστρία και την Πολωνία, όπου για τις γυναίκες είναι τα 60 έτη. Στην Ουγγαρία οι γυναίκες δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος, ανεξαρτήτως ηλικίας, εάν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 έτη επιλεξιμότητας, δηλαδή περίοδο υπηρεσίας σε κερδοσκοπική δραστηριότητα και περίοδο λήψης επιδόματος ανατροφής τέκνων, καθώς και περιόδους που θεωρούνται ισοδύναμες.

Από τα 57 στο Λουξεμβούργο

Χαμηλό είναι, από την άλλη, το ηλικιακό όριο πρόωρης συνταξιοδότησης στο Λουξεμβούργο, το οποίο είναι τα 57 έτη, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 480 μήνες υποχρεωτικών εισφορών. Στη Σλοβενία το όριο αφυπηρέτησης είναι τα 60 έτη και στην Ελλάδα τα 62 έτη, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης ασφαλιστικής περιόδου διάρκειας 40 ετών. Εξάλλου, στην Πορτογαλία επαγγέλματα ταχείας συνταξιοδότησης διέπονται από ειδικό καθεστώς, το οποίο επιτρέπει στους εργαζομένους να συνταξιοδοτούνται από την ηλικία των 45 ετών.

Στοιχεία από άλλα κράτη-μέλη

Αναλυτικά, σύμφωνα με στοιχεία που προωθήθηκαν στο κυπριακό Κοινοβούλιο, τα όρια αφυπηρέτησης σε 22 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως εξής:

Αυστρία: Η ηλικία συνταξιοδότησης για τους άνδρες είναι τα 65 έτη και για τις γυναίκες που γεννήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 1963 τα 60 έτη. Για τις γυναίκες που γεννήθηκαν την 1η Ιανουαρίου 1964 ή μετά, η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται σταδιακά κατά έξι μήνες ετησίως, ώστε να φτάσει επίσης τα 65 έτη το 2033. Για τις γυναίκες που γεννήθηκαν την 1η Ιουλίου 1968 ή μετά, η ηλικία συνταξιοδότησης θα είναι τα 65 έτη.

Βέλγιο: Η τυπική ηλικία συνταξιοδότησης για την παροχή σύνταξης γήρατος ήταν τα 65 έτη, αυξήθηκε στα 66 έτη το 2025 και θα αυξηθεί στα 67 έτη το 2030.

Βουλγαρία: Οι γυναίκες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αφού συμπληρώσουν την ηλικία των 62 ετών και τεσσάρων μηνών, νοουμένου ότι έχουν ασφαλιστική υπηρεσία 36 ετών και οκτώ μηνών. Οι άνδρες συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 64 ετών και οκτώ μηνών και με ασφαλιστική υπηρεσία 39 ετών και οκτώ μηνών. Η ηλικία και η απαιτούμενη υπηρεσία θα αυξάνονται σταδιακά μέχρι το όριο των 65 ετών. Σημειώνεται ότι κάποιες κατηγορίες εργαζομένων συνταξιοδοτούνται από την ηλικία των 51 ετών.

Γαλλία: Η ηλικία συνταξιοδότησης έχει οριστεί στα 64 έτη, με σταδιακή εφαρμογή έως το 2030.

Γερμανία: Η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται σταδιακά από τα 65 στα 67 έτη από το 2012, διαδικασία που θα συνεχιστεί έως το 2029.

Ελλάδα: Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος είναι οι ακόλουθες:

•Ελάχιστη ασφαλιστική περίοδος 15 ετών και συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας για πλήρη σύνταξη ή του 62ου έτους για μειωμένη σύνταξη.

•Συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης (12.000 ημέρες) και του 62ου έτους της ηλικίας.

•Για όσους υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, για τη λήψη πλήρους σύνταξης απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και η πραγματοποίηση 4.500 ημερών ασφάλισης συνολικά, με ειδικές απαιτήσεις ασφάλισης, ή 10.500 ημερών ασφάλισης.

Εσθονία: Η ηλικία συνταξιοδότησης το 2025 ήταν τα 64 έτη και εννέα μήνες. Για το 2026 η συντάξιμη ηλικία είναι τα 65 έτη, ενώ από το 2027 και μετά θα προσαρμόζεται με βάση το προσδόκιμο ζωής. Για το 2027 η συντάξιμη ηλικία ορίστηκε στα 65 έτη και έναν μήνα.

Ιταλία: Η νόμιμη ηλικία για σύνταξη γήρατος είναι τα 67 έτη, με απαραίτητη προϋπόθεση 20 έτη εισφορών.

Κροατία: Σύνταξη γήρατος παραχωρείται όταν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και έχει 15 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη γήρατος μακροχρόνιας ασφάλισης όταν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του και έχει 41 έτη πραγματικής ασφαλιστικής υπηρεσίας.

Λετονία: Σύνταξη γήρατος χορηγείται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 65 ετών και έχουν συσσωρεύσει ελάχιστη περίοδο ασφάλισης 20 ετών.

Λιθουανία: Η ηλικία συνταξιοδότησης γήρατος το 2025 ήταν για τους άνδρες 64 έτη και 10 μήνες και για τις γυναίκες 64 έτη και οκτώ μήνες. Από το 2026 η ηλικία συνταξιοδότησης για όλους είναι τα 65 έτη.

Λουξεμβούργο: Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 65 έτη, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τουλάχιστον 120 μήνες (10 έτη) ασφαλιστικών εισφορών εντός του Λουξεμβούργου. Πρόωρη σύνταξη γήρατος παραχωρείται από την ηλικία των 57 ετών.

Ολλανδία: Για όσους γεννήθηκαν μετά το Φεβρουάριο του 1957, η ηλικία συνταξιοδότησης έχει οριστεί στα 67 έτη ή και άνω. Το 2028 η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξηθεί στα 67 έτη και τρεις μήνες.

Ουγγαρία: Η ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 65 έτη, νοουμένου ότι ο ασφαλισμένος έχει 20 χρόνια υπηρεσίας. Οι γυναίκες δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος, ανεξαρτήτως ηλικίας, εάν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 έτη επιλεξιμότητας, στα οποία περιλαμβάνονται η περίοδος υπηρεσίας σε κερδοσκοπική δραστηριότητα και η περίοδος λήψης επιδόματος ανατροφής τέκνων.

Πολωνία: Οι γυναίκες συνταξιοδοτούνται στην ηλικία των 60 ετών και οι άνδρες στα 65 έτη.

Στα 45 έτη οι ασφαλιζόμενοι στα επαγγέλματα ταχείας συνταξιοδότησης

Πορτογαλία: Η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης από το 2025 είναι τα 66 έτη και επτά μήνες. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι σε ορυχεία, λατομεία και μεταλλεία, οι επαγγελματίες κλασικού ή σύγχρονου μπαλέτου, οι λιμενεργάτες στο εθνικό λιμενικό εργατικό δυναμικό, οι εργαζόμενοι στην Εθνική Εταιρεία Ουρανίου και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας συνταξιοδοτούνται από την ηλικία των 45 ετών.

Ρουμανία: Η ισχύουσα ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 65 έτη για τους άνδρες και τα 62 έτη για τις γυναίκες.

Σλοβακία: Από την 1η Ιουλίου 2025 η ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 64 έτη και ένας μήνας.

Σλοβενία: Δικαίωμα σε σύνταξη έχουν οι ασφαλισμένοι από την ηλικία των 60 ετών και με 40 έτη ασφαλιστικής περιόδου χωρίς εξαγορασμένες περιόδους ή στην ηλικία των 65 ετών και με 15 έτη περιόδου ασφάλισης.

Σουηδία: Ο νόμος προβλέπει τρία όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση. Η κατώτερη ηλικία για την έναρξη λήψης δημόσιων συνταξιοδοτικών παροχών είναι τα 63 έτη. Η κατώτερη ηλικία για τη λήψη βασικών παροχών προστασίας είναι τα 66 έτη, ενώ το όριο ηλικίας κατά το οποίο η τυπική προστασία στο χώρο εργασίας αποδυναμώνεται είναι τα 69 έτη. Από το επόμενο έτος θα εισαχθεί πλήρως η λεγόμενη «ηλικία αναφοράς». Συνεπώς, η κατώτερη ηλικία λήψης της βασικής προστασίας θα είναι η ηλικία αναφοράς και θα αυξηθεί στα 67 έτη. Το κατώτερο όριο ηλικίας θα αυξηθεί στα 64 έτη και θα συνδεθεί με την ηλικία αναφοράς.

Τσεχία: Η ηλικία συνταξιοδότησης ποικίλλει ανάλογα με το έτος γέννησης. Η υψηλότερη ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 67 έτη.