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Η καθιερωμένη σύναξη του κυβερνητικού σχήματος στην εξοχική προεδρική κατοικία του Τρόοδους θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μαζί με τους υπουργούς του, θα προβεί σε ανάλυση του κυβερνητικού έργου και θα καθορίσει τους στόχους της κυβέρνησης για τους επόμενους μήνες.

Η πλέον παγιωμένη συνεδρία του υπουργικού συμβουλίου στην εξοχική κατοικία του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι προγραμματισμένη για τις 10.30 το πρωί του Σαββάτου.

Το μόνο θέμα στην κανονική ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου θα είναι η επιλογή του νέου υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην τελευταία συνεδρία του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη, είχε αναφέρει στους υπουργούς του ότι κατά τη σύναξη στο Τρόοδος δεν θα υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα και θα έχει την ευκαιρία ο καθένας, από την πλευρά του, να προβεί σε ενημέρωση πεπραγμένων αλλά και στόχων.

Πρόθεση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη είναι να διεξαχθεί μια ανοικτή πολιτική συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, να αποτιμηθεί το κυβερνητικό έργο και να καθοριστούν οι επόμενοι στόχοι, τόσο σε επίπεδο κυβέρνησης όσο και σε επίπεδο υπουργών.

Ουσιαστικά, θα μπει μια ρότα για το πώς θα πορευθεί η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβρη και μετά, ενόψει κρίσιμων συζητήσεων που θα απασχολήσουν όλους το επόμενο διάστημα, με αποκορύφωμα την παρουσίαση και συζήτηση του νέου κρατικού προϋπολογισμού.

Ήδη η ατζέντα του κάθε υπουργού άρχισε να φορτώνεται με σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα βρεθούν στο προσκήνιο το αμέσως επόμενο διάστημα, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τη δημόσια συζήτηση, ξεκινώντας από τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό, τον κατάλογο διοριστέων στην εκπαίδευση και μια σειρά άλλων θεμάτων.

Ως συνηθίζεται, στην προεδρική εξοχική κατοικία δεν θα βρεθούν μόνο οι υπουργοί αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους, και θα ακολουθήσει το παραδοσιακό γεύμα.